Bakan Koca'dan korkutan uyarı! 'Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı'

Koronavirüs ile mücadele her alanda sürerken bazı illerin vaka sayılarında artış korkutmaya başladı. Özellikle megakent İstanbul'da vaka sayısındaki artış alınan tüm tedbir ve önlemlere rağmen yükselmeye devam ediyor.

Megakent İstanbul için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerin katıldığı salgın değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrasında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca istanbul'da ki vaka sayısında gelinen son noktayı özetledi.

Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada megakent İstanbul'da ki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'da ki vaka sayısının ise 5 katına eşit olduğunu duyurdu. Ayrıca Koca , koronavirüs hastaları ile temas eden kişilere yapılan test sayısının artırıldığını söyledi ve maske takmanın önemini bir kez daha vurguladı.