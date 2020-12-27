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Bakan Koca'dan Çin aşısıyla ilgili erteleme açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda bu akşam yola çıkması planlanan Çin aşılarının gelişinin 1-2 gün ertelendiğini duyurdu.

27 Aralık 2020 Pazar 21:07
Bakan Koca'dan Çin aşısıyla ilgili erteleme açıklaması
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Korona virüs hastalığı üzerindeki etkili olan Çin aşılarının ülkemize gelmek üzere bu akşam Çin'den yola çıkması planlanırken, Bakan Koca'dan konuyla ilgili olarak önemli bir açıklama geldi.

Bakan Koca Çin aşıları ile ilgili olarak yaşanan çok önemli bir gelişmeyi az önce twitter adresinden duyurdu.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda Çin'den ülkemize gelmek üzere bu akşam yola çıkması planlanan koronavirüs aşılarını 1-2 gün ertelendiğini duyurdu.

Bakan Koca,Pekin'de görülen Covid 19 alarmı ve Pekin gümrük çıkışında koronaya bağlı olarak yaşanan hareketlilik sebebiyle gümrük hareketliğine ara verildiğini bu sebeple gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen koronavirüs aşılarının gelişinin 1-2 gün ertelendiğini söyledi. Bu konuda yaşanacak gelişmeleri aktaracaklarını ifade etti.



Son Güncelleme: 27.12.2020 21:07
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Anahtar Kelimeler:
çin AşılarıBakan Koca
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