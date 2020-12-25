Bakan Koca'dan Biontech aşısı açıklaması: Anlaşma gece imzalandı

Koronavirüs hastalığı üzerinden etkisi yüzde 95 üzeri olan Almanya'da geliştirilen BIONTECH aşısı ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından önemli bir açıklama geldi.

550 BİN DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

, Alman aşısı olarak bilinen BIONTECH aşısında önümüzdeki günlerde 550 bin doz alınmak üzere firma ile anlaşmanın gece imzalandığını duyurdu.

Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada, anlaşmanın imzalandığı 550 bin doz aşının Aralık ayı sonuna kadar yada Ocak ayı başı itibariyle gelmesinin beklendiğini duyurdu. Bunun yanında aynı aşıdan Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz BIONTECH aşısının teslim edileceğini ifade etti.Bakan Koca yapılan anlaşmaya göre iki tarafından da mutabakatı ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebileceğini sözlerine ekledi.

Açıklamalarını sürdüren Koca, aşının gecikmesinin sebebinin ise firmanın sorumluluk kabul etmek istememesi olduğu belirtti.