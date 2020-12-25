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Bakan Koca'dan Biontech aşısı açıklaması: Anlaşma gece imzalandı

Koronavirüs hastalığı üzerinden yüzde 95 etki oranına sahip olduğu açıklanan Alman Biontech aşısı ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca aşıdan 550 bin doz alım için anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

25 Aralık 2020 Cuma 21:38
Bakan Koca'dan Biontech aşısı açıklaması: Anlaşma gece imzalandı
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Koronavirüs hastalığı üzerinden etkisi yüzde 95 üzeri olan Almanya'da geliştirilen BIONTECH aşısı ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından önemli bir açıklama geldi.

550 BİN DOZ AŞI İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI

Bakan Koca, Alman aşısı olarak bilinen BIONTECH aşısında önümüzdeki günlerde 550 bin doz alınmak üzere firma ile anlaşmanın gece imzalandığını duyurdu.

Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada, anlaşmanın imzalandığı 550 bin doz aşının Aralık ayı sonuna kadar yada Ocak ayı başı itibariyle gelmesinin beklendiğini duyurdu. Bunun yanında aynı aşıdan Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon doz BIONTECH aşısının teslim edileceğini ifade etti.Bakan Koca yapılan anlaşmaya göre iki tarafından da mutabakatı  ile 30 milyon doza kadar aynı şartlarda aşı temin edilebileceğini sözlerine ekledi.

Açıklamalarını sürdüren Koca, aşının gecikmesinin sebebinin ise firmanın sorumluluk kabul etmek istememesi olduğu belirtti.



Son Güncelleme: 25.12.2020 21:38
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaKoronavirüs AşısıBioNTech
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