Bakan Koca'dan beklenen aşı açıklaması geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beklenen aşı açıklamasını gerçekleştirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüsle mücadelede kapsamında gereken çalışmaları koordineli bir biçimde yürüttükleri belirtti. Yetkililer aşının covid-19'a karşı en önemli mücadele kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekerken Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin korona ile mücadele kapsamında yaptığı aşı anlaşmaları ile bilgilendirme yaparak toplumuzun toplumumuzun bu güce güvenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bakan Koca,yapmış olduğu paylaşımında 100 milyon doz Sinovac, 120 milyon doz BionTech ve 50 milyon doz Sputnik aşıları anlaşma yapıldığını ve bu sayıdaki aşının nüfusumuzun 3 katından daha fazla olduğunu söyledi.

BAKAN KOCA SIRASI GELENİN AŞI OLMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Yeterli sayıda aşıya erişim olduğunu söyleyen Bakan Koca çalışmaya devam ettiklerinin söyledi. Sırası gelen vatandaşların aşı olması halinde yaz ayında salgının yıkıcı etkisinin sona ereceğini söyleyerek sırası gelen kişilerin aşı olmaları gerektiğini ve bu güce güvenlerini söyledi.

