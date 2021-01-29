Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Koronavirüs hastalığı ile amansız mücadelemiz sürerken, diğer yandan da aşılama çalışmaları hızla ilerliyor.

İKİNCİ PARTİ AŞILAR YARIN SABAH ULAŞIYOR

Ülkemize Çin'den alınan 10 milyon doz aşının ilk partisi olan 6,5 milyon doz korona virüs aşısı geçtiğimiz Salı günü ulaşmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, 10 milyon doz aşının ikinci partisi olan 3,5 milyon dozun yarın sabah ülkemizde olacağını duyurdu.

TAKVİME GÖRE AŞILAMA SÜRECİ 4 AŞAMA

Bakan Koca haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Öte yandan Türkiye aşılama çalışmalarına geçtiğimiz haftalarda başlamış ve aşılama süreci Bakanlık tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Sağlık Bakanlığı korona virüs aşısını meslek gruplarına göre uygulanma sürecini geçtiğimiz haftalarda paylaşmış ve takvime göre aşılama çalışmaları 4 aşamada tamamlanacak.

Şu ana kadar gelen aşılar ile 1.aşamada bulunan Sağlık çalışanları, huzur evlerinde kalanlar ve çalışanlar ile 75 yaş üzeri tüm vatandaşlara korona virüs aşısı 1. dozları yapılmaya devam ediyor.