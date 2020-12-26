İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını kaldırdı
İstinaf mahkemesi, Uber'in Türkiye yasağını...
Müge Anlı izleyicilerini şok eden olay! Eniştem diye tanıttığı kişi kocası çıktı
Müge Anlı izleyicilerini şok eden...
Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Ev içi...
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...

Bakan Koca'da kritik mutasyon geçirmiş virüs açıklaması

Son günlerde dünya gündemine oturan ve İngiltere dahil bir kaç ülkede görülen mutasyon geçirmiş virüs ülkemizde görüldü mü ? Kritik açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:37
Bakan Koca'da kritik mutasyon geçirmiş virüs açıklaması
Takip Et:

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de tespit edilen ve endişeye sebep olan mutasyon geçirmiş ve bulaş oranı artmış yeni koronavirüs hastalığı ile ilgil olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir açıklama geldi.

Mutasyon geçirmiş virüsün ülkemizde görülüp, görülmediği konusunda sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, mutasyon geçirmiş virüs vakalarının ülkemizde görülmediğini ifade etti.

MUTASYON GEÇİRMİŞ VİRÜSE ÜLKEMİZDE RASTLANILMADI

Bakan Koca sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, son dönemlerde yurdumuza giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif olan hasta kişilerden alınan numunelerin incelendiği ve İngiltere'nin iddia ettiği mutasyon geçirmiş virüse rastlanılmadığınıi incelemelerin düzenli olarak süreceğini belirtti. Ayrıca bakan koca, laboratuarlarda yapılan incelemelerde elde edilen sonuçların Dünya Sağlık Örgütüyle paylaşıldığını ifade etti.



Son Güncelleme: 26.12.2020 20:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mutasyon Geçirmiş VirüsBakan Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da koyun hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Hatay'da koyun hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde bulunduran 7 kişi gözatına alındı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde uyuşturucu madde bulunduran 7 kişi gözatına alındı
Şanlıurfa'da iki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şanlıurfa'da iki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Eskişehir'de bir kişi trafik denetimleri sırasında bin 200 TL'ye aldığı sahte ehliyetiyle yakalandı
Eskişehir'de bir kişi trafik denetimleri sırasında bin 200 TL'ye aldığı sahte ehliyetiyle yakalandı
Memleketine giden inşaat işçisi öldürülerek çalıların arasına atıldı!
Memleketine giden inşaat işçisi öldürülerek çalıların arasına atıldı!
Bakan Koca'dan Biontech aşısı açıklaması: Anlaşma gece imzalandı
Bakan Koca'dan Biontech aşısı açıklaması: Anlaşma gece imzalandı

Popüler Haberler

Genç girişimci kredi desteği almanın şartları nelerdir? Teşvikten nasıl yararlanılıyor?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi ürün yorumları ve incelemeleri
Bisiklet alabilmeniz için ihtiyaç kredisi alabileceğiniz bankalar 2020
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisinin Hemşire Elif'i Zümre Meğreli'nin hayat hikayesi!
Kuzey Yıldızı dizisi Şahika’yı kim canlandırıyor? Güneş Emir'in biyografisi
İbo Show Linet kimdir, nereli? Linet kaç yaşında, gerçek adı nedir?
Ayak bileği burkulmasına ne iyi gelir? Ayak bileği burkulmasında ne yapmalıyız?
İbo Show Saba Tümer kimdir, nereli? Saba Tümer kaç yaşında, gerçek adı nedir?
İbo Show Okan Bayülgen kimdir, nereli? Okan Bayülgen kaç yaşında, gerçek adı nedir?
Askerlerin durdurulan terhisler ne zaman başlayacak?
iPhone Telefon Parolası Nasıl Değiştirilir? iPhone Parola Değiştirme
TOKİ Osmaniye Toprakkale kura çekilişi sonuçları belli oldu! Kura çekilişi sonucu hak kazananlar isim listesi
4 Günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak yerler ve işyerleri
2020 ilkbahar mevsimi başlangıcına kaç gün kaldı?
Gönül Dağı dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Gönül Dağı dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Bir Annenin Günahı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Cevher kimdir? Cengiz Bozkurt hakkında bilgiler
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan yabancı şarkı dinleyenleri büyüledi!
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim Komiser kimdir? Pamir Pekin yaşı ve oynadığı diziler
Kuzey Yıldızı dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı dizi çekim seti hangi ilde?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.