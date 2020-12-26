Bakan Koca'da kritik mutasyon geçirmiş virüs açıklaması

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de tespit edilen ve endişeye sebep olan mutasyon geçirmiş ve bulaş oranı artmış yeni koronavirüs hastalığı ile ilgil olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir açıklama geldi.

MUTASYON GEÇİRMİŞ VİRÜSE ÜLKEMİZDE RASTLANILMADI

ün ülkemizde görülüp, görülmediği konusunda sosyal medyadan paylaşım yapan, mutasyon geçirmiş virüs vakalarının ülkemizde görülmediğini ifade etti.

Bakan Koca sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda, son dönemlerde yurdumuza giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif olan hasta kişilerden alınan numunelerin incelendiği ve İngiltere'nin iddia ettiği mutasyon geçirmiş virüse rastlanılmadığınıi incelemelerin düzenli olarak süreceğini belirtti. Ayrıca bakan koca, laboratuarlarda yapılan incelemelerde elde edilen sonuçların Dünya Sağlık Örgütüyle paylaşıldığını ifade etti.