Bakan Koca:'Çin aşıları Pazar gecesi yola çıkıyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gerçekleştirilen aşı ve mutasyon geçirmiş koronavirüs gündemli bilim kurulu toplantısı sonrasında kameraların karşısında çok önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca,Salgının ilk başladığı dönemde dünya üzerinde görülen günlük vaka sayısı 80 binlerdeyken şu anda bu rakamın yaklaşık 9 kat artışla birlikte 700 bin olduğunu söyledi.

İL İL VAKA SAYILARI

Koca,Türkiye'de de bir çok ilimizde vaka sayılarında yüzde yüzleri geçen artışların olduğunu buna bağlı olarak bir çok tedbirin uygulamaya alındığını ve yoğun bakım kapasitelerinin hızlı bir şekilde arttırıldığını açıkladı ve son olarak yapılan değerlendirmelerde Gaziantep'te vaka sayıları yüzde 66, Tekirdağ ve Bursa'da yüzde 60 azaldığını sözlerilen ekledi

İSTANBUL'DAKİ VAKA SAYILARI

İstanbul'da ki vaka sayılarına değinen Koca, son alınan tedbir ve getirilen kısıtlamalarla birlikte megakent İstanbul'da vaka sayılarında önemli bir düşüşün sağlandığını belirtti.

MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS

"ÇİN AŞISI PAZARTESİ TÜRKİYE'YE GELECEK"

İngiltere'de mutasyon geçirmiş virüs iddialarınada değinen Koca, mutasyonun Eylül ayından bu yana mevcut olduğunu belirtti ve yaşanan bugünlerde dünya virüsün mutasyonu ile ilgili olarak tedbirlerini yoğunlaştırdığını, Türkiye'nin de tedbirlerini arttırdığını açıkladı.

Çin aşıları ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Koca, aşıların klinik çalışmalarının somut sonuçlarını beklediklerini, vaka sayılarında artış varken çalışmaların hızlı ilerlediğini, vaka sayılarının azalmasıyla birlikte klinik çalışmalarda yavaşlama olduğunu söyledi. Aşıların ne zaman geleceği sorularına karşılık olarak Bakan Koca, Çin'den alınan aşıların Pazar akşamı yola çıkacağını vurguladı.

TÜRKİYE'DE MUTASYONA UĞRAMIŞ VİRÜS VAR MI?

Türkiye'de benzer mutasyonların olduğunu söyleyen Bakan Koca, ülkemizdeki verilerin bulaşıcılığın arttığı yönünde değerlendirildiğini ancak İngiltere'de birden fazla mutasyon olduğunu belirtti. Ülkemizde benzer mutasyonlara rastlanılmadığını vurguladı.