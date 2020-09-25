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Bakan Koca:'Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgesel çalışmaların sonuçlarının görmeye başladıklarını söyledi ve 25 Eylül koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.

25 Eylül 2020 Cuma 21:05
Bakan Koca:'Bölgesel çalışmalarımızın neticesini görmeye başladık'
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs gündemine dair açıklama yaptı. Bakan Koca, salgın hastalık seyri ile ilgili olarak bölgesel gerçekleştirilen çalışamarın sonuçlarının görülmeye başlandığını söyledi ve 25 eylül tarihli koronavirüs vaka durumlarını açıkladı.

Hastalığı seyri ile ilgili olarak açıklanan resmi verilere göre 25 eylül tarihinde sağlık bakanlığı kuruluşlarında test yapılan kişi sayısı 112 bini aştı ve bu kişilerden son 24 saat içinde bin 665 vaka tespit edildi.


Turkuaz tabloda koronadan hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 73 olarak açıklandı ve toplam can kaybı 7 bin 858 kişi oldu.

Öte yandan hastalığı ağır geçiren hasta sayısı ise bin 601'e yükseldi.

Son 24 saat içinde hastalığı yenen ve sağlığına kavuşan kişi sayısı ise bin 318 oldu.

25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU



Son Güncelleme: 25.09.2020 21:05
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Bakan KocaFahrettin Koca25 Eylül Vaka Durumu
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