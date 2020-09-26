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Bakan Koca,Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde olduğunu duyurdu! İşte güncel vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzeriden yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayısında da artış hızı azalma eğiliminde olduğunu duyurdu.

26 Eylül 2020 Cumartesi 19:55
Bakan Koca,Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde olduğunu duyurdu! İşte güncel vaka sayıları
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Türkiye'nin koronavirüs ile mücadele süreci sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu açıklamada ağır hasta sayısında da artış hızı azalma eğiliminde olduğunu duyurdu.,

Öte yandan sağlık bakanlığı tarafından 26 eylül tarihli koronavirüs güncel tablosu açıklandı.


Resmi olarak açıklanan verilere göre 26 eylül tarihinde hastanelerde yapılan günlük koronavirüs test sayısı 102 bini aşarken, vaka tespit edilen kişi sayısı ise bin 511 oldu.

26 eylül tarihinde hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 71 kişi artarak toplam vefat sayısı 7 bin 929 oldu.

Turkuaz tabloda ağır hasta sayısı ise bin 615 olarak gösterildi.

26 EYLÜL KORONAVİRÜS GÜNCEL VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 26.09.2020 19:55
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaFahrettin Koca26 Eylül Korona Virüs Tablosu
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