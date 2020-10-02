Bakan Koca vaka sayılarını duyurdu! 2 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor

Sağlık bakanlığı 2 ekim tarihli koronavirüs vaka tablosunu duyurdu.

Açıklanan koronavirüs tablosuna göre bugüne kadar yapılan toplam kovid 19 test sayısı 10 milyon 608 bini aşarken,bugün tespit edilen vaka sayısı bin 442 olurken toplam vaka sayısı 321 bini aştı.

Öte yandan hastalığı yakalanıp hayatını kaybeden kişi sayısı son 24 saat içinde 63 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 8 bin 325 oldu.

Ayrıca Ağır hasta sayısında ki düşüş ise devam ediyor ve ağır hasta sayısı bin 455 olarak açıklandı.

2 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Bakanlık tarafından açıklanan tabloda zatürre oranı yüzde 6,4 olarak açıklanırken , hastanelerde ki yatak doluluk oranı yüzde 49,3, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 67,1 olarak açıklandı.

Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım.