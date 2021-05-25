Bakan Koca vaka haritasın paylaştı

Türkiye'de 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanmanın etkisi görülmeye devam ediyor. 63 binlere kadar çıkan günlük vaka sayıları bugünlerde 10 binin altına indi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce illere göre 100 binde görülen vaka sayılarını gösteren güncel haritası paylaştı. Uzun süre haritada ilk sırada yer alan megakent İstanbul ikinci güncel haritada da zirveden indi ve yerini Erzuruma bıraktı. Megakent İstanbul'da geçtiğimi hafta 100 binde görülen vaka sayısı 123,88 olurken, başkentte bu oran 123,02 oldu.
İLLER GÖRE VAKA SAYISI (100 BİN KİŞİDE ) 15 -21 MAYIS 2021
Son Güncelleme: 25.05.2021 21:48