Bakan Koca vaka haritasın paylaştı

Türkiye'de 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanmanın etkisi görülmeye devam ediyor. 63 binlere kadar çıkan günlük vaka sayıları bugünlerde 10 binin altına indi.

Öte yandan hastalık mücadelede en etkili yol olan aşılama çalışmalarının hız kazanması ve aşılanan kişi sayısının her geçen gün artması vaka sayıları üzerindeki olumlu etkisinide hissettirme başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca az önce illere göre 100 binde görülen vaka sayılarını gösteren güncel haritası paylaştı. Uzun süre haritada ilk sırada yer alan megakent İstanbul ikinci güncel haritada da zirveden indi ve yerini Erzuruma bıraktı. Megakent İstanbul'da geçtiğimi hafta 100 binde görülen vaka sayısı 123,88 olurken, başkentte bu oran 123,02 oldu.

İLLER GÖRE VAKA SAYISI (100 BİN KİŞİDE ) 15 -21 MAYIS 2021