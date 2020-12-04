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Bakan Koca vaka artış oranında iki ili uyardı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Diyarbakır ve Trabzon'da ki vaka artışları konusunda uyarıda bulundu.

04 Aralık 2020 Cuma 15:51
Bakan Koca vaka artış oranında iki ili uyardı!
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Korona virüs vaka sayılarındaki artış tüm şehirlerimizde devam ederken bazı şehirlerde ki vaka artış oranlarının yüzde 100'lere dayanması korkutmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan bazı kentlerin il sağlık müdürleriyle yapılan toplantılar sonrasında Trabzon, Diyarbakır  Hatay ve Antalya,  illeri ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yapılan toplantılar sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda  bulunan Koca, vatandaşları vaka artışları konusunda uyardı ve sağlık çalışanlarının üzerindeki yükün alınması çağrısını yaptı.

Trabzon, Diyarbakır  Hatay ve Antalya illerindeki genel durumu değerlendiren Koca, Hatay'da son günlerde vaka artışında yüzde 100'lük, yoğun bakım yatış oranında ise yüzde 70'lik, Antalya'da vaka artışı yüzde 100'lük, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71'lik,Trabzon'da vaka artışı yüzde 50'lik, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75'lik artış olduğunu vurguladı. Koca Dİyarbakır'da ise vaka artışının sabit oranda yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70 oranında artış gösterdiğini belirtti.



Son Güncelleme: 04.12.2020 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon VakaDiyarbakır VakaBakan Koca
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