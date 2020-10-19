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Bakan Koca uyardı! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda taksim meydanından fotoğraf paylaşarak uyardı.

19 Ekim 2020 Pazartesi 00:11
Bakan Koca uyardı! Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
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Yaşanan pandemi süreci sonrasında başlayan normalleşme ve yaz aylarının son günlerinden havaların iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar pazar günü kendini dışarıya attı.

Özellikle megakent İstanbul'da havaların iyi olması ve pazar tatili sebebiyle milyonlarca insan bugün soluğu dışarda aldı ve bir çok noktada denetimlerin ve uyarıların olmasına rağmen zaman zaman sosyal mesafe hiçe sayıldı.

İstanbul'da kalabalık toplulukları oluştuğu adeta tıklım tıklım dolu olan yerlerden birisi de Taksim meydanı ve istiklal caddesi oldu. 


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'da bu manzara karşısında kişisel twitter adresinden bir fotoğraf paylaşarak uyarıda bulundu.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda ' Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar. Taksim İstiklal Caddesi, bu Pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa, Pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim.' ifadelerini kullandı.

 

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 00:11
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Sağlık BakanıFahrettin KocaBakan KocaSağlam Giren Hasta çıkar
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