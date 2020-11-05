Bakan Koca son 24 saatin koronavirüs vaka tablosunu açıkladı

Koronavirüs ile mücadelede yeni tedbirler ve önlemler açıklanırken hastalık yayılmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 5 Kasım tarihli koronavirüs vaka sayılarını duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan son 24 saatin verilerine göre, bugün sağlık bakanlığı kuruluşlarında yapılan koronavirüs test sayısı 146 bini aştı ve bu testlerden 2 bin 311 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Öte yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısındaki artış eğrisi devam ediyor ve son 24 saat içinde 81 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 10 bin 639 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ağır hasta sayısında ki artışın son 24 saat içinde 100 olduğunu bildirdi ve buna engel olunması gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Koca, mecbur kalınmadıkça temas ve hareketten uzak durulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

5 KASIM TARİHLİ KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU