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Bakan Koca kritik sayıları açıkladı! İşte günlük hasta sayısı ve ağır hasta sayısı artan iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kritik sayları açıkladı. İşte açıklanan resmi rakamlara göre günlük hasta sayısının ve ağır hasta sayısının en çok arttığı o iller..

06 Eylül 2020 Pazar 23:43
Bakan Koca kritik sayıları açıkladı! İşte günlük hasta sayısı ve ağır hasta sayısı artan iller
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Korona virüs mücadele ettiğimiz süreçte vaka sayılarındaki kritik tablo açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan resmi rakamlara göre Sağlık bakanlığı kuruluşlarında bugün yapılan test sayısı 96 bin 842 olurken korona virüs tespit edilen hasta sayısı bin 578 oldu. Bu karşılık korona virüs hastalığına daha önce yakalanıp iyileşen kişi sayısı ise bin 13 kişi arttı..


Bugün hastalık yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı 53 kişi olurken toplam vefat sayısı 6 bin 673 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada geçtiğimiz hafta içinde korona virüs hastalığına yakalan hastanın en çok arttığı illerin Karaman,Van,Erzincan, Çankırı ve Kayseri olduğunu , Ağır hasta sayısı en çok olan illerimiz; İstanbul, Ankara, Konya, Erzurum ve Yozgat illeri olduğunu vurguladı.

6 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU

 



Son Güncelleme: 06.09.2020 23:43
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