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Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaştı! Ağır hasta sayısı bin 500'e yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel korona virüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, ağır hasta sayımızın bin 500'e yaklaştığını açıkladı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 20:24
Bakan Koca koronavirüs verilerini paylaştı! Ağır hasta sayısı bin 500'e yaklaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kabine toplantısını sonrasında güncel koronavirüs verilerin kamuoyuyla paylaştı.

Turkuaz tabloda açıklanan verilere göre hastanelerde bugün yapılan koronavirüs test sayısı 112 bini aşarken koronavirüs tespit edilen kişi sayısı bin 743 oldu ve toplam vaka sayısı 304 bini aştı.


Diğer yandan hastalığa yakalanıp , yenik düşen kişi sayısı ise bugün 68 artarak toplma vefat ise 7 bin 574 oldu. Ağır hasta sayısı ise  bin 491 oldu..

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda, sağlık çalışanlarının çalışmalarının sürdürebilmesi için onların yükünü azalmamız gerektiğini yani tedbirilere uymamız gerektiğini bir kez daha vurguladı..

21 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 21.09.2020 20:24
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Anahtar Kelimeler:
21 Eylül Koronavirüs Vaka DurumuBakan KocaKoronavirüs
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