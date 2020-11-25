Bakan Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığından bugün gerçekleştirilen koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Koca çok önemli açıklamalarda bulundu.

Hastalık ile yoğun bir mücadele dönemi yaşandığını söyleyen Bakan Koca, her alanda kısıtlamaların uygulandığını ve Kurban Bayramı sonrasında özellikle anadolu şehirlerinde vaka sayılarında hızlı artışın başladığına vurgu yaptı. Test sonuçlarının hızlandırılması sağladıklarını ve yoğun bakım kapasitelerini artırdıklarını söylerine ekledi.

YERLİ AŞI NE ZAMAN ?

Aşı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Koca,Nisan ayı gibi yerli aşının kullanıma çıkabileceğini söyledi ve Sağlık personeli ile risk grubunda ki hastalardan aşılanmanın başlayacağını söyledi.

3. ZİRVE YAŞANIYOR

Özellikle Batıda büyük illerimizdeki vaka artışın tüm ülkeye yayılmış durumda olduğuna dikkat çeken Koca, İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşandığı açıkladı ve daha ağır kısıtlamaların getirilebileceğini söyledi.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARI

Yoğun bakımlardaki doluluk oranları ile ilgili olarak açıklamaya yapan Koca, İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 70'lere geldiğini ve bazı hastanelerde sıkıntıların yaşandıklarını bildiklerini söyledi.

AYLAR SONRA VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Temmuz ayından bu yana ilk kez toplam vaka sayılarını açıkladı. Koca son 24 saat içinde hafif semptonlarla birlikte toplam vaka sayısının 28 bin 351 olduğunu söyledi