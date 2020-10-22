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Bakan Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı var
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Bakan Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı var

Korona virüs vaka artışlarının ve hastalığın yayılma hızının masaya yatırıldığı Bakan Koca başkanlığında bazı il sağlık müdürleriyle yapılan toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı olduğunu açıkladı.

22 Ekim 2020 Perşembe 01:06
Bakan Koca: İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde vaka artışı var
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Koronavirüs ile mücadele sürecinin devam ettiği ve vaka sayıları ile hastalığın yayılma hızının sıkı takip edildiği bu süreçte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı il sağlık müdürleriyle toplantı yaptı.

Video konferans yoluyla yapılan bu toplantı sonrasında Bakan Koca twitter hesabından vaka sayılarıyla ilgili olarak önemli bir açıklama yaptı.


Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada, vaka artışlarında özellikle takip edilen İzmir, Gaziantep, Kahramanmaraş, Eskişehir, Denizli, Adıyaman ve Aydın il sağlık müdürleriyle yapılan toplantıda hastalık ile mücadelede gelinen noktanın değerlendirildiğini söyledi. Ayrınca Bakan Koca megaken istanbul başta olmak üzere yukarda ismi geçen iller önplanta olmak üzere tüm ülkede vaka artışının olduğunu vurguladı.

 



Son Güncelleme: 22.10.2020 01:06
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaKoronavirüsKoronavirüs Vaka Sayıları
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