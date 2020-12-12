Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizde il Valilleri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı başkanlarıyla kentlerdeki vakaları değerlendirmeye devam ediyor.
Son olarak Bakan Koca bu akşam sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli Valileri , İllerin Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı başkanlarıyla online bir toplantı yaptıklarını ve illerde ki vaka sayılarını değerlendirdiklerini söyledi.
VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞLER GÖRÜLMEYE BAŞLANDI
Son Güncelleme: 12.12.2020 01:17