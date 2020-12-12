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Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından İstanbul, Ankara ve İzmir'deki korona virüs vaka sayıları ile ilgili olarak kritik veriler paylaştı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 01:17
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının artış gösterdiği illerimizde il Valilleri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı başkanlarıyla kentlerdeki vakaları değerlendirmeye devam ediyor.

Son olarak Bakan Koca bu akşam sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli Valileri , İllerin Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı başkanlarıyla online bir toplantı yaptıklarını ve illerde ki vaka sayılarını değerlendirdiklerini söyledi.

VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞLER GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Bakan Koca değerlendirme toplantılar sonrasında korona virüs vaka sayılarındaki düşüşleri paylaştı. Koca,İstanbul, İzmir Ve Kocaeli'de vaka sayılarında ki düşüşün %30, Ankara ise % 40 olduğunu bilgisini paylaştı. Fakat Koca hastanelerde ve yoğun bakımlardaki hasta yükünün devam ettiğine dikkat çekti.Yoğun bakım doluluk oranlarının İstanbul'da %67, İzmir'de %78, Kocaeli ve Ankara'da %72 civarlarında olduğunu sözlerin ekledi.

 

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 01:17
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