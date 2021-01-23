Bakan Koca iller bazında aşı dağılımını açıkladı! İşte il il aşılanan kişi sayısı

Türkiye'e 31 Aralık günü ulaşan koronavirüs aşılarının uygulanması devam ediyor. Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre 4.aşamada yürüyecek süreçte ilk aşama sağlık çalışanla, huzur evlerinde kalanlar ve çalışanları ile 85 yaş üzeri vatandaşlara 2 doz olarak uygulanacak aşının ilk dozu vuruldu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü yapmış olduğu açıklamada 10 milyon doz ikinci parti koronavirüs aşısının önümüzdeki günlerde ülkemize ulaşacağını duyurdu.

Aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi.sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ana kadar toplamda 1.2 milyon kişinin aşılandığını duyurdu ve iller bazında aşı dağılımının açıkladı.

Koca'nın paylaşmış olduğu iller bazında aşı haritasında bugüne kadar hangi ilimizde kaç kişinin koronavirüs aşısı vurulduğu bilgisi yer aldı. Bakan Koca bu bilgilerin Pazartesi gününden itibaren canlı olarak yayınlanacağını açıkladı.

İLLER BAZINDAN AŞI DAĞILIMI HARİTASI