Bakan Koca: Evde bulaş oranı yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmasının ve vaka sayılarının giderek artmasının ardından kentte alacağı yeni önlemler için sürdüreceği 5 günlük çalışmalarına başladı.

BAKIRKÖY 112 ACİL KOMUTA MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ.

Yapmayı planladığı çalışmalar için Bakırköy 112 acil komuta merkezini ziyaret edip buradaki ekiplerin hal hatırını sorarak çalışmaları yakından izledi.

Bakan Koca, sağlık personeline telsizden seslenerek iyi mesailer dileklerinde bulundu. İstanbul’daki vaka artışına dikkat çeken Bakan Koca sağlık çalışanlarının ne kadar özverili ve sabırla çalıştıklarını yineledi.

"EVDE BULAŞ ORANI DAHA YÜKSEK"

Bakan Koca konuşmasının devamında ise Vakaların yüzde 40’nın İstanbul’da olduğunu vakaların bulaş riskinin çoğunluğunun evlerden kaynaklı olduğunu söylerken evlere kimseyi kabul edilmemesinin gerekliliğinden bahsetti vatandaşları bu konuda uyararak daha temkinli olmaya çağırdı. Sağlık çalışanlarının bu dönemde motivasyonlarına ve güçlerine her zamankinden daha çok ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

