Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK VE ZORUNLU OLMAYACAK

Aşı ile ilgili sorulan sorulara yanıt veren Koca, kademeli olarak 50 milyon doz aşının geleceğini ve aşının iki doz halinde 14 gün arayla ücretsiz olarak uygulanacağını belirtti. Aşı vurulması ile ilgili olarak şu anda zorunluluk düşünmediklerini açıkladı. Dünyadaki vaka sayısının 70 milyona dayandığını söyleyen Koca, 1,5 milyon kişinin korona virüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiğini işaret etti.

VAKA SAYILARI 5 KAT ARTTI

Vaka sayılarınada değinen Koca 9 Aralık tarihli korona virüs vaka sayısını açıkladıktan sonra , ülkemizde günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, ölümlerde yüzde 55 artış olduğuna dikkat çekti ve ihtiyaç görülen illerde test labaratuvar ve hastanelerin altyapısını güçlendirdiklerini belirtti. Ayrıca Bakan Koca, Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarının artmaya devam ettiğini vurguladı

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK KISITLAMA OLACAK MI?

POZİTİF VAKA SAYISI 1,5 MİLYONU AŞTI

Yılbaşı kısıtlamaları ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Koca, şu an uygulamada olan akşam saat:21.00 ile 05.00 arasında ki kısıtlamanın zaten yılbaşı akşamıda geçerli olduğunu, konuyla ilgili olarak ise 4 günlük bir kısıtlama olup, olmayacağını hususundaki kararın önümüzde ki haftalarda salgının seyrine göre belirleneceğini söyledi.

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında ülkemizde pozitif vaka sayısının 1,5 milyonu aştığını açıkladı.