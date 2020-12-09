İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim şirketi hakkında yasal işlem başlatıyor
Son Dakika
TOKİ ismini izinsiz kullanan Eminevim...

Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı? Hamilelere aşı vurulacak mı? gibi önemli sorulara cevap verdi.

09 Aralık 2020 Çarşamba 21:41
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Takip Et:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. 

AŞI ÜCRETSİZ OLACAK VE ZORUNLU OLMAYACAK

Aşı ile ilgili sorulan sorulara yanıt veren Koca, kademeli olarak 50 milyon doz aşının geleceğini ve aşının iki doz halinde 14 gün arayla ücretsiz olarak uygulanacağını belirtti. Aşı vurulması ile ilgili olarak şu anda zorunluluk düşünmediklerini açıkladı. Dünyadaki vaka sayısının 70 milyona dayandığını söyleyen Koca, 1,5 milyon kişinin korona virüs hastalığı sebebiyle hayatını kaybettiğini işaret etti.

VAKA SAYILARI 5 KAT ARTTI

Vaka sayılarınada değinen Koca 9 Aralık tarihli korona virüs vaka sayısını açıkladıktan sonra , ülkemizde günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, ölümlerde yüzde 55 artış olduğuna dikkat çekti ve ihtiyaç görülen illerde test labaratuvar ve hastanelerin altyapısını güçlendirdiklerini belirtti. Ayrıca Bakan Koca, Hatay, Adana, Samsun, Antalya, Mersin ve Ordu'da vaka sayılarının artmaya devam ettiğini vurguladı 

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK KISITLAMA OLACAK MI?

Yılbaşı kısıtlamaları ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Koca, şu an uygulamada olan akşam saat:21.00 ile 05.00 arasında ki kısıtlamanın zaten yılbaşı akşamıda geçerli olduğunu, konuyla ilgili olarak ise 4 günlük bir kısıtlama olup, olmayacağını hususundaki kararın önümüzde ki haftalarda salgının seyrine göre belirleneceğini söyledi.

POZİTİF VAKA SAYISI 1,5 MİLYONU AŞTI

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında ülkemizde pozitif vaka sayısının 1,5 milyonu aştığını açıkladı.

 

 



Son Güncelleme: 09.12.2020 21:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaBilim Kurulu ToplantısıAşıAşı Zorunlu Mu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detaylar
Van İl Sağlık Müdürlüğü 50 şoför alımı yapıyor! Başvuru şartları ve detaylar
İstanbul'da dilenci dehşeti! Kendisine 'Git çalış' diyen kişiyi öldürdü
İstanbul'da dilenci dehşeti! Kendisine 'Git çalış' diyen kişiyi öldürdü
Hatay'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Hatay'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi
Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanıyor?
Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanıyor?
Gümüşhanespor kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Gümüşhanespor kulüp başkanı silahlı saldırıya uğradı
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi'nin görevine son verildi
Elazığ Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinççi'nin görevine son verildi

Popüler Haberler

Kefilsiz bireysel kredi veren bankalar 2020
Müttefik filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Aralık ayında yayınlanacak içerikler takvimi
2021 SSK BağKur emekli ve memur maaşları ne kadar olacak?
QR Kod tarama nasıl yapılır? iOS ve Android Qr kod tarama işlemi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 10 Aralık 2020 Perşembe
Türkiye'nin ünlü yazarlarından Pelin Buzluk kimdir?
Seksenler dizisi Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı ve yer aldığı diziler
Kamu ve özel bankalardan en uygun faizli banka kredisi hangisinde? 10 Aralık 2020 Perşembe bankaların güncel faiz oranları
Teknosa ParafPara kampanyası 120 TL' ye varan ParafPara kazanma fırsatı! 8-13 Aralık 2020
Okul tatili uzaması ve LGS sınavının ertelenmesi olacak mı?
Türkiye'deki bütün iç hat uçak seferleri durduruldu
25. Dönem POMEM Polis Alımı Ne Zaman Yapılacak? PMYO Polis Alımlarında Şartlar Nasıl Olacak?
Kimse Bilmez Pilot vuruldu mu? Burak Serdar Şanal diziden ayrılacak mı? Pilot'a ne oldu?
KYK burs ödemeleri tatilde yatacak mı? Tatilde KYK yurt ücreti ödenecek mi?
33. Hafta hamilelik döneminde annedeki ve bebekteki değişimler
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesi başvuru formu ve şartları
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci kimdir?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Aralık 2020 Perşembe
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Aralık 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Kanal D canlı yayın akışı 12 Aralık Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.