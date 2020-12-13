Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı için kritik tarih 25 Aralık

Korona virüs pandemisi ile mücadele alınan sıkı tedbir ve kısıtlamalar ile birlikte sürerken, hastalık üzerinde etkili yerli aşı çalışmalarıda hız kesmeden devam ediyor.

Yerli aşı ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca meclis genel kurulunda bütçe görüşmeleri sırasında önemli açıklamalar bulundu.

ŞEHİR HASTANELERİNDE HASTA GARANTİSİ DİYE BİR ŞEY YOK

KİT FİYATLARI 9.8 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Şehir hastaneleri ile ilgili olarak ortaya atılan hasta garantisi iddialarının doğruları yansıtmadığın söyleyen Koca,hastanelerin genel bütçe kaynakları ile yapıldığını ve önümüzdeki süreçte de bir çok ilimizde yapımı süren hastanelerin hizmet açılacağını vurguladı.

Test için kullanılan KİT'lerin maliyetleri ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulunan Koca, Türkiye'de kullanılan kitlerin DSÖ tarafından kabul edilen KİT'ler olduğunu ve ilk başlarda tanesine 8,75 dolar ödeyerek bu kitleri aldıklarını söyledi. Bakan Koca bu kiti yerlileştirdiklerini ve 32 liraya aldıklarını belirtti. Son dönemde ise toplam 12 kit üretildiğini ve son ihale ile kitleri 9,8 liraya kadar düşürdüklerinin altını çizdi.

YERLİ AŞIDA FAZ-2 ÇALIŞMALARI 25 ARALIK'TA

Yerli aşı ile ilgilide önemli açıklamalarda bulunan Koca 16 aşı çalışmasını desteklediklerini ve bunlardan bir tanesinin klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak, insan denemelerine başladığını belirtti. Yerli aşının Faz-2 çalışmasının 25 Aralık tarihinde başlayacağını duyurdu

225 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Bakan Koca konuşmasında , 130 bin sağlık çalışanına Covid-19 bulaştığını söyleyerek, 225 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini kaydetti.