Bakan Koca duyurdu! 'Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalandı'

Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilim kurulu üyeleri bugün aşı ve tam kapanma dönemini değerlendirmek için toplantı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli açıklamalarda bulundu.

Bilim kurulu üyeleriyle Ramazan Bayramı öncesinde son kez toplandıklarını belirten Bakan Koca, pandemi ile mücadele kapsamında alınan tedbirleri ve buna bağlı olarak getirilen kısıtlamaların vakalar üzerinde ki etkilerini değerlendirdiklerini ifade etti.

Tam kapanmanın etkisi görülmeye başlandı

Mutasyonlar da kimse mutabık değil

Tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte günlük vaka sayılarında önemli ölçülerde düşüş yaşandığını söyleyen Bakan Koca, 10 gün gecikmeli olarak bu düşüşün ve hastanelere başvuru oranının hissedilmeye başlandığını vurguladı. Bakan Koca bu günlerde ise tam kapanmanın ağır hasta sayısına da etkisinin görüleceğini sözlerin ekledi.

Hastalığın çeşitki mutasyonlarının olduğundan bahsedildiğini söyleyen Koca, mutasyonların vakalara etkisi konusunda kimsenin mutabık olmadığını vurguladı.

Nüfusumuzun 3 katı kadar doz için anlaşmalar imzalandı

Aşı konusuna da değinen Bakan Koca, güncel olarak Türkiye'nin Çin menşei Sinovac aşısı ile 100 milyon doz, Alman menşei BionTech ile 90 milyon doz ve sputnik aşısı ile ilgili olarakda 50 milyon doz anlaşma imzalandığını açıkladı. Bakan Koca, nüfusumuzun 3 katı kadar korona virüs aşı doz ile anlaşma imzalandığını vurguladı