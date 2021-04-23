Bakan Koca duyurdu! İstanbul'da vaka sayısında yüzde 20 düşüş görüldü!

Korona virüs ile mücadele kapsamında 15 Nisan tarihinde başlayan kısmi kapanma dönemi devam ederken, vaka sayılarında düşüş bir çok ilimizde başladı.

Kısmi kapanma devam ederken öte yandan günlük vaka sayıları, vefat sayıları ve hastanelerde ki yoğunluk ise bakanlık tarafından dikkatle takip ediliyor.

Son olarak Sağlık Bakanı Fahretti Koca, sosyal medya hesabından hastalığın üssü konumuna gelen megakent İstanbul ile ilgili olarak önemli bir açıklamada bulundu.

İstanbul'da vaka sayılarında yüzde 20 düşüş var

İl Sağlık Yöneticileri ile korona virüs pandemi sürecini değerlendirdiklerini ifade eden Koca, son dönemde İstanbul'da ki korona virüs vaka sayılarında yüzde 20'lik düşüşün olduğuna dikkat çekti. Koca, polikilinik ve yoğun bakımlarda yatan hasta sayısında düşüş olduğunu açıkladı ancak yoğun bakım yükünün devam ettiğini vurguladı.