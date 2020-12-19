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Bakan Koca duyurdu! Gaziantep'teki hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, bugün Gaziantep'te bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği duyurdu.

19 Aralık 2020 Cumartesi 22:38
Bakan Koca duyurdu! Gaziantep'teki hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda bugün Gaziantep'te üniversite hastanesinin yoğun bakımında meydana gelen patlama sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Bugün sabah saatlerinde Gaziantep SANKO üniversitesi hastanesinin yoğun bakım biriminde oksijen cihazından kaynaklanan yangın sonrasında patlama yaşanmıştı. Patlama sonrasında çıkan yangına hemen müdahale edilmiş ve itfaiyenin hızlı ve etkili çalışması sonrasında yangın kısa süre içinde söndürülmüştü. İlk açıklamalarda toplam 9 hastanın hayatını kaybettiği, bazı hastaların yaralandığı açıklanmıştı. Bakan Koca son dakika yaptığı açıklamada ölü sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.

BAKAN KOCA OLAY YERİNE GİTTİ

Olayın duyulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberinde ki ekip hemen Gaziantep'e giderek olay yerinde incelemelerde bulunmuş. Diğer Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatmış ve İki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurmuştu.

 

 



Son Güncelleme: 19.12.2020 22:38
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Anahtar Kelimeler:
GaziantepYoğunYoğun Bakım Patlama
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