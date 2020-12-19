Bakan Koca duyurdu! Gaziantep'teki hastane yangınında ölü sayısı 10'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda bugün Gaziantep'te üniversite hastanesinin yoğun bakımında meydana gelen patlama sonrasında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini duyurdu.
NE OLMUŞTU?
BAKAN KOCA OLAY YERİNE GİTTİ
Olayın duyulmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve beraberinde ki ekip hemen Gaziantep'e giderek olay yerinde incelemelerde bulunmuş. Diğer Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı yangın ile ilgili olarak soruşturma başlatmış ve İki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurmuştu.
Son Güncelleme: 19.12.2020 22:38