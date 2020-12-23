Bakan Koca duyurdu! Ev içi bulaşma oranları yüzde 85'e kadar yükseldi

Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen yeni tedbir ve kısıtlamaların etkileri görülmeye başlarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan salgının seyrine ilişkin yeni açıklamalar geldi.

EV İÇİ BULAŞ YÜZDE 85'E YÜKSELDİ

Sosyal medya hesabından önemli paylaşımlarda bulunan Bakan Koca,hastalık ile mücadele kapsamında geçtiğimiz haftalarda getirilen kısıtlama ve uygulana tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayılarının düştüğünü. bunun yanında virüsün bulaşma yollarının değiştiğini söyledi. Koca, son dönemlerde ev içi bulaşma oranlarının yüzde 85'e yükseldiğini vurguladı ve bu hususta tedbirli olunması çağrısını yaptı.

VAKA SAYILARI DÜŞÜŞTE ANCAK HASTANELERİN YÜKÜ DEVAM EDİYOR

İzmir, Samsun, Trabzon ve Hatay Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşme yaptığını ve vaka sayılarının değerlendirildiğini aktaran Koca, bu illerde vaka sayılarında düşüşlerin başladığını ancak buna rağmen hastane ve yoğum bakımların hasta yüklerinin yüksek olduğunu vurguladı.

İzmir'deki günlük vaka sayısının son hafta yüzde 30, Trabzonda ki vaka sayılarının yüzde 25, Samsun'da yüzde 35 ve hatay'da yüzde 25 oranında azaldığını belirten Bakan Koca,Samsun ve Hatay illerimizde ağır hasta yükünün yüksek olduğunu vurguladı.