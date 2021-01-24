Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında 31 Aralık'ta Çin'den alınan 3 milyon doz aşının vurulması devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan az önce önemli bir aşı açıklaması daha geldi.

6,5 MİLYON DOZ AŞI PAZARTESİ ÜLKEMİZDE

Çin'den 10 milyon doz olarak anlaşılan ikinci parti koronavirüs aşılarının ilk kısmının yarın ülkemize ulaşacağını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca'nın yapmış olduğu açıklamada göre Çin'den alınacak olan 10 milyon doz koronavirüs aşısının ilk kısmı 6,5 milyon doz aşı yarın sabah ülkemize ulaşacak.

1,2 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda, inaktif olan 10 milyon doz koronavirüs aşısnın ilk kısmı olan 6,5 milyon doz aşının 25 Ocak Pazartesi günü ülkemizde olacağını belirtti.

Öte yandan Türkiye'de koronavirüs aşılama süreci Bakanlığın açıkladığı takvime göre 4 aşama şeklinde ilerliyor ve dün akşam açıklanan resmi rakamlar göre şu ana kadar toplam 1,2 milyon kişi aşılandı.