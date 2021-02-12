Bakan Koca duyurdu! Aşı yapılanların sayısı 3.5 milyonu geçti

Türkiye'de korona virüs ile mücadele devam ederken, diğer yandan korona virüs aşılama süreci tüm hızıyla Bakanlık tarafından gösterilen yol haritasına göre devam ediyor.

Salgın hastalık ile mücadele sürecinde hemen hemen her gün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak korona virüs aşılama süreciyle ilgili olarak önemli bilgi paylaştı.

3,5 milyon kişi korona virüs aşısı oldu

400 bin kişi ikinci doz aşıyı vuruldu

yapmış olduğu paylaşımda 14 Ocak tarihinde başlayan koroan virüs aşılama sürecinde bugün kadar toplamda 3,5 milyon kişinin korona virüs aşısı olduğunu duyurdu ve aşılama kampanyasına destekte bulunanlar teşekkür etti.

Diğer yandan korona virüs aşılama sürecinde geçtiğimiz gün 2,doz aşılamada başladı ve 28 gün önce ilk doz aşıyı olan Sağlık personelleri 2,doz aşılarını vurulmaya başladı. Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 400 bin kişilde korona virüs aşısında 2,dozu vuruldu.