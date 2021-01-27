Bakan Koca duyurdu! 75 yaş üzeri kişiler aşılanmaya başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaptı.
75 YAŞ YARINDAN İTİBAREN AŞILANACAK
Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada bugün yapılan kurul toplantısında uygulamada olan korona virüs aşı sürecini ve aşılamada öncelikli meslek gruplarının durumlarını değerlendirdiklerini, mutasyona uğrayan korona virüsün vaka sayılarına ve salgının seyrine etkilerini masaya yatırdıklarını belirti. Ayrıca Koca 75 yaş üzeri vatandaşların yarından itibaren aşı olabileceklerini ifade etti.
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Son Güncelleme: 27.01.2021 22:01