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Bakan Koca duyurdu! 75 yaş üzeri kişiler aşılanmaya başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada, yarından itibaren 75 yaş üzeri kişilerin aşılamaya başlayacağını duyurdu.

27 Ocak 2021 Çarşamba 22:01
Bakan Koca duyurdu! 75 yaş üzeri kişiler aşılanmaya başlıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaptı.

75 YAŞ YARINDAN İTİBAREN AŞILANACAK

Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada bugün yapılan kurul toplantısında uygulamada olan korona virüs aşı sürecini ve aşılamada öncelikli meslek gruplarının durumlarını değerlendirdiklerini, mutasyona uğrayan korona virüsün vaka sayılarına ve salgının seyrine etkilerini masaya yatırdıklarını belirti. Ayrıca Koca 75 yaş üzeri vatandaşların yarından itibaren aşı olabileceklerini ifade etti.

VAKA SAYILARINDA YÜZDE 80 DÜŞÜŞ SAĞLANDI

Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada geçtiğimiz aylarda vaka sayılarının rekorlar kırmasıyla birlikte alınan tedbir ve getirilen kısıtlamalar sayesinde vaka sayılarında yüzde 80 düşüşü çok hızlı bir şekilde sağladıklarına dikkat çekti. Ancak tüm uğraşlara rağmen vaka sayılarında ki düşüşünde yavaşladığına dikkat çekti ve günlük olarak 5 bin - 7 bin arasında dalgalanan vaka sayılarının görülmeye devam ettiğini altını çizdi.

 

 



Son Güncelleme: 27.01.2021 22:01
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Anahtar Kelimeler:
Bakan KocaSağlık BakanıAşı
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