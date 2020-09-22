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Bakan Koca Covid 19 güncel vakaları paylaştı! Test sayısı 9,5 milyona dayandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Eylül tarihli Covid 19 vakalarını paylaştı. Bugüne kadar yapılan test sayısı 9,5 milyona dayandı.

22 Eylül 2020 Salı 21:59
Bakan Koca Covid 19 güncel vakaları paylaştı! Test sayısı 9,5 milyona dayandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Eylül tarihli Covid 19 vaka durumunu paylaştı.

Açıklanan verilere bakıldığında sağlık bakanlığına bağlı kuruluşlarda bu güne kadar koronavirüs testi yapılan vatandaş sayısı 9,5 milyona dayandı. 22 Eylül tarihinde yapılan yaklaşık 115 bin koronavirüs testinin bin 692'si pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 306 bini aştı. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saat içinde 65 kişi arttı.


Öte yandan dün bin 491 olan ağır hasta sayısının bugün artarak bin 522'ye çıktığı açıklandı.

Sağlık Bakanı Koca vaka sayılarını duyurduğu esnada Türkiye'de hastalığa bağlı olarak zatürre oranında düşüş yaşandığınıda sözlerine ekledi.

22 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA DURUMU

 



Son Güncelleme: 22.09.2020 21:59
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCovid 19 Vaka Durumu22 Eylül Tarihli Vaka Sayıları
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