Bakan Koca bu fotoğrafla uyardı: Covid-19 yayılıyor!

Hastalığın ülkemizde görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana günlük vaka sayılarını her gün sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı zamanda da kişisel hesabından devamlı hastalığın yayılması ile ilgili olarak uyarılarda bulunuyor.

Özellikle son günlerde kış mevsimininde kendini iyice hissettirmesiyle birlikte vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Bakan Koca, bu sefer sosyal medya hesabından kalabalık bir grubun olduğu fotoğraf paylaşarak 'hastalık yayılıyor' notu düştü.

HASTALIK YAYILIYOR

Bakan Koca, paylaşımında, Korona virüs hastalığının giderek yayıldığını, kişilerin günlük hayatlarında ki hareketliliği azaltmadıkça, mesafe kurallarına uyulmadıkça ve kalabalık ortamlardan uzaklaşmadıkça kendimizi virüsten koruyamayacağımızı söyledi. Vatandaşların hastalığın zorluğunu yaşamaları için kendilerini korumaları gerektiğine vurgu yaptı.