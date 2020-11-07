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Bakan Koca bu fotoğrafla uyardı: Covid-19 yayılıyor!

Vaka sayılarında artışa dikkat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf ile hastalığın giderek yayıldığını bir kez daha vurguladı.

07 Kasım 2020 Cumartesi 18:37
Bakan Koca bu fotoğrafla uyardı: Covid-19 yayılıyor!
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Hastalığın ülkemizde görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana günlük vaka sayılarını her gün sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aynı zamanda da kişisel hesabından devamlı hastalığın yayılması ile ilgili olarak uyarılarda bulunuyor.

Özellikle son günlerde kış mevsimininde kendini iyice hissettirmesiyle birlikte vaka sayılarındaki artışa dikkat çeken Bakan Koca, bu sefer sosyal medya hesabından kalabalık bir grubun olduğu fotoğraf paylaşarak 'hastalık yayılıyor' notu düştü.

HASTALIK YAYILIYOR


Bakan Koca, paylaşımında, Korona virüs hastalığının giderek yayıldığını, kişilerin günlük hayatlarında ki hareketliliği azaltmadıkça, mesafe kurallarına uyulmadıkça ve kalabalık ortamlardan uzaklaşmadıkça kendimizi virüsten koruyamayacağımızı söyledi. Vatandaşların hastalığın zorluğunu yaşamaları için kendilerini korumaları gerektiğine vurgu yaptı.

 



Son Güncelleme: 07.11.2020 18:37
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaSağlık BakanıKovid 19Koronavirüs
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