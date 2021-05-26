Bakan Koca, Bilim kurulunu topluyor ! Okullar gündeme gelir mi?

Türkiye'de korona virüs ile mücadele süreci 17 aydır , Sağlık Bakanlığı bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda sürüyor. Bir çok kez kapanmanın yaşandığı bu süreçte , ilk ve tek olarak yapılan 29 Nisan 17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma süreci sonrasında günlük vaka sayıları 60 binlerden , 9 binlere kadar düştü.

Tam kapanma sonrasında başlayan kademeli normalleşme ise 1 Haziran 2021 tarihinden sonra başlayacak ve bakanlık tarafından açıklanacak yol haritasına göre tüm esnaf kademeli normalleşme ile iş yerleri açabilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Haziran tarihinde başlayacak olan kademeli normalleşme süreci için bugün bilim kurulu üyelerini topluyor. Toplantıda 1 Haziran sonrasındaki yol haritasi , vaka sayıları ve aşılama sürecinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Okullar gündeme gelir mi?

Öte yandan kurulun gündemine 1 Haziran sonrasında okulların durumunu gündemine alıp bu konuyu değerlendirmesi ve Milli Eğitim Bakanlığına yüz yüze eğitim için tavsiye kararı vermesi kuvvetle muhtemel görünüyor.