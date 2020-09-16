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Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
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Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyelerinin gerçekleştirdiği toplantı sona erdi. Sağlık Bakanı Koca toplantı sonrasında güncel korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 21:14
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
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Korona virüs pandemisi ile mücadele sürüyor.

Ülkemizdeki vaka sayılarının ve alınan tedbirleri değerlendirmek için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyelerinin gerçekleştirmiş olduğu toplantı sona erdi. Toplantıya başkanlık eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Güncel koronavirüs vaka tablosunu paylaştı.

Toplantı sonrasında açıklana rakamlara göre bugün yapılan korona virüs test sayısı 112 bini aşarken vaka tespit edilen kişi sayısı ise bin 771 oldu. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saat içinde 63 kişi artarak toplam vefat sayısı 296 bin 391 oldu.

Açıklamalarını sürdüren Bakan Koca , ifadeleri ise şu şeklide ;

AĞIR HASTA SAYIMIZ 1300

Ağır hasta sayımız bin 300'ün üzerinde. Salgın dünyada ihmal edildi. Gerçekte düşünüldüğü şekilde yalnız değiliz. Sizi düşünen aileniz olduğu gibi güçlü bir devletiniz var. Karamsarlık için neden yok. Koronavirüs salgını sonu yaklaşan bir salgındır. Bunun heyecan verici açıklamasını birazdan yapacağım. Salgının başından bu yana pozitif tanı konmuş her hastamız gerekli sağlık hizmetini muntazam şekilde almıştır. Filyasyon ekiplerimizin sayısı 11 bin 238'e çıkmıştır. 

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YÜKÜ ARTTI


İlk döneme kıyasla sağlık çalışanlarımızın yükü 4-5 kat artmış durumda. Kendinizi bir sağlık çalışanının yerine koyun. Bu mücadelede onlara verebileceğiniz yegane destek kendiniz virüsten korumanızdır. Bu savaşta hayati cephe hastanelerimizdir. 

Çok sayıda insanımız tedbir almayarak kendisini virüse maruz bırakmaktadır. 2 aydır bulaşma hızlandı. HES mobil uygulaması yeterince kullanılmıyor. İzolasyondan kaçmak isteyen 140 bin kişi bu uygulama sayesinde engellendi. Salgının toplumu zayıf düşürmesine izin vermeyelim. Tedavilerimizi yapan sağlık personelimizin ailelerinin yanına döndüğünde yorgunluktan onlara vakit ayıramadıklarını unutmayalım. 

SALGIN KONTROLDEN ÇIKMADI

Salgının kontrolden çıktığı algısı yanlıştır. Sorunları krize dönüşmeden çözebiliyor olmamız sorunun kontrol altında olduğunun göstergesidir. Maskesiz adım atmaylım sosyal mesafe kuralına uyalım.

ANKARA VAKA TABLOSU

Ankara'da yatak doluluk oranı yüzde 52.9, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 64.8 ventülatör doluluk oranı yüzde 28.1Gelecek 1 hafta, 10 gün içerisinde Ankara'da stabilleşen vaka oranının düşebileceğini söyleyebiliriz.

İSTANBUL VAKA TABLOSU

İstanbul'da yatak doluluk oranı yüzde 55.3. İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2

İZMİR VAKA DURUMU

İzmir'de yatak doluluk oranı yüzde 54.1 son ay günlü ortamala zatüre oranı yüzde 8. İzmir'de de sadece son ayda yarı yarıya zatüre oranı düştü. Hastane yükü giderek azaldı. 

HES MOBİL UYGULAMASININ İNDİRİLMEDİĞİ CEP TELEFONU KALMAMALIDIR

HES mobil uygulamasının indirilmediği cep telefonu kalmamalıdır. Size bölgesel risk haritalarını sunuyor. Risk değerlendirilmesi yapılıyor. Uygulama sizin risk yönetim rehberinizdir. Kullanımı ise basit bir telefon işlemi gibi kolaydır. HES bizim için de büyük bir işleme sahip, karantina koşullarına uyulup, uyulmadığını bu kontrolle öğreniyoruz.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 21:14
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Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurulu ToplantısıKorona Virüs Vaka Tablosu
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