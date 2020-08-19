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Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında 19 Ağustos korona virüs vaka tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında 19 Ağustos tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 20:46
Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında 19 Ağustos korona virüs vaka tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında kameralar önünde 19 Ağustos tarihli korona virüs vaka tablosunu paylaştı.

Kameralar önünde yaptığı açıklamada uyarılarını yineleyen Bakan Koca önümüzde ki günlerde günlük test sayısında 100 bine çıkılacağını duyurdu.


Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastalığa yakalanan kişi sayısı bin 303 olurken toplam vaka sayısı ise 253 bin 108 oldu.

Ağır hasta sayısının artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Koca , bugün ise 23 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ve bugüne kadar hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 39 oldu.

19 AĞUSTOS KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 19.08.2020 21:21
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Anahtar Kelimeler:
19 Ağustos Vaka TablosuBakan Koca
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