Bakan Koca bilim kurulu toplantısı sonrasında 19 Ağustos korona virüs vaka tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında kameralar önünde 19 Ağustos tarihli korona virüs vaka tablosunu paylaştı.
Kameralar önünde yaptığı açıklamada uyarılarını yineleyen Bakan Koca önümüzde ki günlerde günlük test sayısında 100 bine çıkılacağını duyurdu.
Ağır hasta sayısının artış gösterdiğini vurgulayan Bakan Koca , bugün ise 23 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi ve bugüne kadar hayatını kaybeden kişi sayısı 6 bin 39 oldu.
19 AĞUSTOS KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU
Son Güncelleme: 19.08.2020 21:21