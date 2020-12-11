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Bakan Koca 4 ilimizde ki vaka düşüş oranlarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs vaka sayılarını değerlendirme toplantılarına İl Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla devam ediyor. Koca, Gaziantep,Şanlıurfa, Denizli ve Tekirdağ illerinde ki vaka düşüş oranlarını paylaştı.

11 Aralık 2020 Cuma 00:33
Bakan Koca 4 ilimizde ki vaka düşüş oranlarını paylaştı
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Korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Bilim Kurulu Başkanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarını değerlendirme toplantılarına devam ediyor.

4 İLİMİZDE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Son olarak Bakan Koca Gaziantep,Şanlıurfa, Denizli ve Tekirdağ illerinde  İl Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla yapmış olduğu koronavirüs değerlendirme toplantıları sonrasında 4 ilimizdeki vaka düşüş oranları paylaştı.

YÜKÜMÜZ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca online olarak gerçekleştirilen toplantılar sonrasında Gaziantep'te günlük vaka sayısında %35 , Tekirdağ'da %20, Şanlıurfa'da %30 ve Denizli'de %25 oranında düşüş görüldüğünü belirtti. Koca, filyasyon ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde takip yaptığını, Hastane ve yoğun bakımlardaki yükün henüz devam ettiğini vurguladı.

 

 



Son Güncelleme: 11.12.2020 00:33
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Bakan KocaVaka Sayıları Düşüş Oranları
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