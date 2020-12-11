Bakan Koca 4 ilimizde ki vaka düşüş oranlarını paylaştı

Korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Bilim Kurulu Başkanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarını değerlendirme toplantılarına devam ediyor.

4 İLİMİZDE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Son olarak Bakan Koca Gaziantep,Şanlıurfa, Denizli ve Tekirdağ illerinde İl Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla yapmış olduğu koronavirüs değerlendirme toplantıları sonrasında 4 ilimizdeki vaka düşüş oranları paylaştı.

YÜKÜMÜZ DEVAM EDİYOR

Bakan Koca online olarak gerçekleştirilen toplantılar sonrasında Gaziantep'te günlük vaka sayısında %35 , Tekirdağ'da %20, Şanlıurfa'da %30 ve Denizli'de %25 oranında düşüş görüldüğünü belirtti. Koca, filyasyon ekiplerinin sahada yoğun bir şekilde takip yaptığını, Hastane ve yoğun bakımlardaki yükün henüz devam ettiğini vurguladı.