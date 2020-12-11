Bakan Koca 4 ilimizde ki vaka düşüş oranlarını paylaştı

Korona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren Bilim Kurulu Başkanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarını değerlendirme toplantılarına devam ediyor.
4 İLİMİZDE VAKA SAYILARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Son olarak Bakan Koca Gaziantep,Şanlıurfa, Denizli ve Tekirdağ illerinde İl Valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla yapmış olduğu koronavirüs değerlendirme toplantıları sonrasında 4 ilimizdeki vaka düşüş oranları paylaştı.
YÜKÜMÜZ DEVAM EDİYOR
Son Güncelleme: 11.12.2020 00:33