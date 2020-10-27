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Bakan Koca 27 ekim vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık tarafından açıklanan 27 ekim tarihli koronavirüs vaka sayılarını açıkladı..

27 Ekim 2020 Salı 19:21
Bakan Koca 27 ekim vaka sayılarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 ekim tarihli koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 27 Ekim tarihli koronavirüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından duyurdu.


Açıklanan resmi rakamlara göre Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarında bugün yapılan koronavirüs test sayısı 127 bini aşarken tespit edilen vaka sayısı yine iki binin üzerine çıkarak 2 bin 209 oldu.

Diğer yandan hastalık ile mücadelede hayata tutunamayan kişi sayısı 76 kişi  artttı ve toplam vaka sayısı 10 bine dayandı. Ayrıca Mart ayından bu yana hastalığa yakalanan toplam kişi sayısıda resmi rakamlara göre 366 bin 208 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda ise ağır hasta sayısını bin 827 olduğunu, süreçte başarılı olabilmemiz için ağır ve aktif hasta sayısının düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

27 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:21
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Bakan Koca27 Ekim Vaka Sayıları
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