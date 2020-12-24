Bakan Koca 24 Aralık vaka sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün gerçekleştirilen koronavirüs bilim kurulu toplantısı sonrasında 24 Aralık tarihli koronavirüs vaka sayılarını kameraların önünde duyurdu.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlar göre bugün sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan Kovid-19 test sayısı 195 bin 675 olurken, test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 18 bin 102 olarak duyuruldu.

Test sonucu pozitif çıkan ve hastalığın tedavisi için hastaneye yatırılan kişi sayısı 3 bin 218 oldu.

Diğer yandan hastalığa bağlı olarak hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 254 kişi daha arttı ve toplam can kaybı salgın başından bu yana 19 bin 115 oldu. Diğer yandan hastalığa yakalanıp atlatan kişi sayısı bugün 33 bin 985 olarak açıklandı.

24 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI