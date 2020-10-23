Bakan Koca 23 ekim vaka saylarını duyurdu! Son 24 saatte ki vaka sayısı 2165

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa'da yaptıkları salgın değerlendirme toplantısı sonrasında kameraların karşısında 23 Ekim tarihli koronavirüs vaka sayılarını paylaştı.

Kameraların karşısında önemli açıklamalar Bakan Koca'nın duyurduğu resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan koronavirüs test sayısı yaklaşık 116 bin olurken hastalık tespit edilen kişi sayısı ise 2 bin 165 kişi oldu. Böylelikle gelinen son noktada toplam test sayısı 13 milyona yaklaştı ve toplam hasta sayısı ise 357 bin 693 oldu.

Öte yandan koronavirüs hastalığı sebebiyle hayatının kaybeden kişi sayısı bugün 74 kişi artarak toplam vefat 9 bin 658 oldu.

Ayrıca Bakan Koca ağır hasta sayısında ki artışın devam ettiğini vurguladı ve tedbirler konusunda bir kez daha uyardı.

Diğer yandan açıklamalarını sürdüren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarında artışlar karşısında sokağa çıkma yasaklarını düşünmediklerini açıkladı.

23 EKİM KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU