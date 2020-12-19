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Bakan Koca 19 Aralık korona virüs vaka tablosunu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş dikkat çekiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Aralık tarihli korona virüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Koca'nın açıkladığı resmi rakamlara göre son 24 saat içinde tespit edilen vaka sayısı 22 bin 195 olarak açıklandı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 19:39
Bakan Koca 19 Aralık korona virüs vaka tablosunu açıklandı! Vaka sayısındaki düşüş dikkat çekiyor
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Korona virüs ile mücadele kapsamında getirilen yeni tedbirlerin sonuçlarının görülmeye başladığı bu süreçte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 19 Aralık 2020 tarihli korona virüs vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 173 bin 132 olurken tespit edilen vaka sayısındaki düşüş dikkat çekti. Tespit edilen vaka sayısı ise 22 bin 195 olarak açıklandı.

Diğer yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı 241 kişi arttı ve toplam vefat 5 bin 501 olarak kayıtlara geçti.

Bakan Koca yapmış olduğu açıklamada son verilere göre ağır hasta ve aktif hasta sayısındaki düşüşün sürdüğünü yineledi ve tedbirler konusunda dikkatli olunması hususunu vurguladı.

19 ARALIK KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU



Son Güncelleme: 19.12.2020 19:39
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Koronavirüs Vaka SayılarıGünlük Vaka Sayıları19 Aralık Vaka Sayıları
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