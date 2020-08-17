Bakan Koca 17 Ağustos vaka durumunu açıkladı! Hastalığa yakalanan toplam kişi sayıyı 250 bini aştı

Haziran ayında başlayan normaleşme ile birlikte vaka sayılarında ki artış devam ederken hastalığın görüldüğü tarihten bu yana Türkiye'de hastalığa yakalan kişi sayısı 250 bini aştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden 17 Ağustos tarihli korona virüs vaka sayılarını duyurdu. Bakan Koca tarafından açıklanan resmi rakamlara göre yapılan test sayısı 5 milyon 800 bini aşarken toplam tespit edilen vaka sayısı ise 250 bin 542 kişi oldu.

Hastalığın görülmeye başlandığı Mart ayından bu yana ise korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı bugün 22 kişi artarak 5 bin 996 kişi oldu.

Ayrıca Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda aktif hasta sayısını açıklayacak , hastalığa yeni yakalanan kişilerin büyük bir kısmının kolay iyilştiğini vurguladı. Ağır hasta sayısının ve yayılımın artığınıda sözlerine ekledi.