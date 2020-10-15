Bakan Koca 15 Ekim vaka sayılarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bakanlığın açıkladığı 15 Ekim tarihli güncel koronavirüs vaka sayılarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakanlık tarafından açıklanan resmi rakamlara göre bugün hastanelerde yapılan toplam 116 bin 103 test ile birlikte mart ayından bu yana yapılan koronavirüs test sayısı toplamda 12 milyonu aştı. Son 24 saat içinde hastalık tespit edilen kişi sayısı bin 693 kişi daha arttı ve toplam vaka sayısı 342 bini geçti.

Öte yandan hastalık sebebiyle hayatını kaybeden kişi sayısı son 24 saat içinde 66 kişi daha arttı ve toplam ölüm sayısı 9 bin 80 kişi oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayısını ise bin 408 olarak duyurdu.