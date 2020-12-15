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Bakan Koca 15 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu

Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 15 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde test sonucu pozitif çıkan kişi sayısı 32.102 oldu.

15 Aralık 2020 Salı 20:18
Bakan Koca 15 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu
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Geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısı sonrasında hayatımıza yeniden getirilen korona virüs kısıtlamalarının vaka sayılarına etkisi görülmeye başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 15 Aralık tarihli korona virüs vaka tablosunu duyurdu. Açıklanan resmi rakamlara göre son 24 saat içinde hastanelerde yapılan Kovid-19 test sayısı 206 bin 109 olurken, test sonucu poziti çıkan kişi sayısı ise 32 bin 102 oldu. Test sonucu pozitif çıkan 5 bin 105 kişi ise tedavileri için hastaneye yatırıldı.

Diğer yandan hastalık ile mücadelede yaşam savaşını kaybeden kişi bugün 235 kişi daha arttı ve toplam vefat sayısı 16 bin 881 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yapmış olduğu paylaşımda ağır hasta sayımız durağan seyrettiğini söyledi.

15 ARALIK KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 20:18
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Bakan Koca15 Aralık Korona Virüs Vaka SayılarıKoronavirüs Vaka Sayısı
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