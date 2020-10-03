Bakan Karaismailoğlu: 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Nisan 2021'de açılacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapmış olduğu açıklamada müjdeyi verdi. Yapımı devam eden ve çalışmalarda sona doğru ilerleyen Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının Göktürk İstasyonu'nda bölgesine bizzat giderek çalışmaları inceleyen bakan verdiği müjdede Kağıthane - İstanbul Havalimanı arası metro hattının Nisan 2021'de tamamlanmasının planlandığını belirtirken Gayrettepe İstanbul Havalimanı arası ise 2021 yılı son çeyreğinde hizmete gireceğini müjdeledi.

Projenin rekor proje olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu bu projede diğer projelerden farklı olarak on adet kazı makinesi kullanıldığına dikkat çekerken en hızlı kazılan ve yapımı tamamlanacak metro hattı inşaatı olduğunu söyledi.Yapılan hattın hız limitinin Türkiye’deki metroların en fazla 80 km hız yapabildiğini ancak yapılan bu projenin 120 km hıza erişebilecek şekilde tasarlandığını söyledi.

