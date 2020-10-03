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Bakan Karaismailoğlu: 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Nisan 2021'de açılacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu müjdeyi verdi. Sabırla beklenen Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmalarda sona yaklaştığını müjdelerken Nisan 2021’de bu hattın açılışının yapışacağını belirtti.

03 Ekim 2020 Cumartesi 12:40
Bakan Karaismailoğlu: 'Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattı Nisan 2021'de açılacak'
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapmış olduğu açıklamada müjdeyi verdi. Yapımı devam eden ve çalışmalarda sona doğru ilerleyen Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattının Göktürk İstasyonu'nda bölgesine bizzat giderek çalışmaları inceleyen bakan verdiği müjdede Kağıthane - İstanbul Havalimanı arası metro hattının Nisan 2021'de tamamlanmasının planlandığını belirtirken Gayrettepe İstanbul Havalimanı arası ise 2021 yılı son çeyreğinde hizmete gireceğini müjdeledi.


Projenin rekor proje olduğuna dikkat çeken Karaismailoğlu  bu projede diğer projelerden farklı olarak  on adet kazı makinesi kullanıldığına dikkat çekerken en hızlı kazılan ve yapımı tamamlanacak metro hattı inşaatı olduğunu söyledi.Yapılan hattın hız limitinin Türkiye’deki metroların en fazla 80 km hız yapabildiğini ancak yapılan bu projenin 120 km hıza erişebilecek şekilde tasarlandığını söyledi.



Son Güncelleme: 03.10.2020 12:40
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Anahtar Kelimeler:
MüjdeMetro HattıAçılış
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