Bakan Fahrettin Koca 19 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs ile mücadele süreci başından bu yana olduğu gibi 19 Ekim güncel koronavirüs vaka ve vefat sayılarını sosyal medya hesabı üzeriden duyurdu.

Bakan Koca'nın açıkladığı resmi korona virüs vaka verilerine göre 19 ekim günü hastanelerde yapılan korona virüs test sayısı 116 bin 249 olurken pozitif vaka sayısı iki bin sınırına dayanarak bin 958 oldu.

Açıklanan tabloda vefat sayısında artış ise bugün 75 oldu ve hastalık yüzünden hayata tutunamayan kişi sayısı toplam 9 bin 371 kişi oldu.

Vaka sayılarını açıklayan sağlık bakanı fahrettin Koca, ağır hasta sayısının azaltılmadan başarıya ulaşılmanın güç olduğunu vurguladı ve tedbirlere uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

19 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU