İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Bakan Ersoy'dan açıklama! Vaka sayıları 17 Mayıs'tan sonra 5 binin altına inecek

Türkiye'de 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma sürerken,Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan vaka sayılarıyla ilgili olarak açıklama geldi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:04
Bakan Ersoy'dan açıklama! Vaka sayıları 17 Mayıs'tan sonra 5 binin altına inecek
Takip Et:

Türkiye'de korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021'e kadar sürecek. Vaka sayılarının düşüşe geçdiği bu günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli bir açıklama geldi.

Turizm sezonuna umutlu bir başlangıç yapmak isteyen Türkiye tam kapanma sürecinde kısıtlamalar ile birlikte devam ediyor. Günlük vaka sayılarının 63 binlere çıkmasıyla birlikte kısmı kapanmada istenilen sonuçlar alınmayınca tam kapanma dönemi başladı ve şu anda vaka sayıları 30 binin altına indi.

Günlük vakalar 5 binin altına inecek

Konuyla ilgili olarak konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tam kapanma sürecinin tamamlanacağı 17 Mayıs itibariyle Türkiye'de günlük vaka sayılarının 5 binlerin altına inmesini istediklerini ve bu sene ki turizm sezonu için 30 milyon turisti ülkemizde ağırlamak hedefi koyduklarını ifade etti.

Bu hafta itibariyle vaka sayılarının düşüşe geçtiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, tahminlerin tutması ve kısıtlamalar riayet edilmesi sonucunda 17 Mayıs'tan sonra günlük vakaların 5 binin altına ineceğini vurguladı.




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Vaka SayılarıGünlük Vaka SayılarıTam Kapanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? Türkçülük Bayramı ne zaman ortaya çıkmıştır?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
OMERTA kitabının konusu nedir? Omerta neyi anlatıyor? Omerta kitabı yazarı ve kitap özeti
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Popüler Haberler

Kasımpaşa Alanyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Kasımpaşa AlanyaTaraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Canlı izle Fenerbahçe BB Erzurumspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB - Erzurum maçı Selçuk Sports Netspor izle
Medipol Başakşehir Ankaragücü Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Başakşehir Ankaragücü Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Canlı izle Medipol Başakşehir Ankaragücü Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Başakşehir Ankaragücü maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Yeni Malatyaspor Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Yeni Malatya - Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Kasımpaşa Alanyaspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Kasımpaşa Alanya maçı Selçuk Sports Netspor izle
Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 9. bölüm tek parça izle! 2 Mayıs 2021 Pazar Teşkilat son bölüm
Kefaret dizisi 24. bölüm tek parça izle - Fox TV canlı yayın izle 2 Mayıs 2021 Pazar
Kuzeninin kör kurşununa kurban giden Osman toprağa verildi
Türkiye’nin PCR testi istemediği ülkeler hangileri?
Seni Çok Bekledim dizisi Ayliz (İrem Helvacıoğlu) kimdir?
R'leri söyleyemeyen Kardeşim Helikopter şarkısını söyleyen kız kimdir? Tiktop Kardeşim helikopteri peltek söyleyen kız kim? Kavdeşim Hevikopteri söyleyen kızın instagram adresi
Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ne kadar olacak?
Devletten esnafa 30-75 bin TL faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi destek paketi şartları nedir?
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut yaşı ve oynadığı diziler
Rüyada kılıç görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kılıç görmek rüyasının tabiri
Fındık fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
A101 Marketde satılan Piranha tablet özellikleri ve kullanıcı yorumları
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Bankalar açık mı? Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.