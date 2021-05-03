Bakan Ersoy'dan açıklama! Vaka sayıları 17 Mayıs'tan sonra 5 binin altına inecek

Türkiye'de korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021'e kadar sürecek. Vaka sayılarının düşüşe geçdiği bu günlerde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan önemli bir açıklama geldi.

Günlük vakalar 5 binin altına inecek

Turizm sezonuna umutlu bir başlangıç yapmak isteyen Türkiye tam kapanma sürecinde kısıtlamalar ile birlikte devam ediyor.nın 63 binlere çıkmasıyla birlikte kısmı kapanmada istenilen sonuçlar alınmayınca tam kapanma dönemi başladı ve şu anda vaka sayıları 30 binin altına indi.

Konuyla ilgili olarak konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tam kapanma sürecinin tamamlanacağı 17 Mayıs itibariyle Türkiye'de günlük vaka sayılarının 5 binlerin altına inmesini istediklerini ve bu sene ki turizm sezonu için 30 milyon turisti ülkemizde ağırlamak hedefi koyduklarını ifade etti.

Bu hafta itibariyle vaka sayılarının düşüşe geçtiğine dikkat çeken Bakan Ersoy, tahminlerin tutması ve kısıtlamalar riayet edilmesi sonucunda 17 Mayıs'tan sonra günlük vakaların 5 binin altına ineceğini vurguladı.