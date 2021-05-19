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Bakan Canaltay'dan "19 Mayıs" mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı yayınladığı mesaj ile kutladı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:26
Bakan Canaltay'dan
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Bakan Resmiye Canaltay, 19 Mayıs’ı sosyal medyadan yayımladığı mesaj ile kutladı. Mesajında, 19 Mayıs’ın Türkiye için önemine dikkat çeken Bakan Canaltay, “Ulu Önder, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs, içerisinde çok ciddi anlamlar içeren bir gün” ifadesini kullanan Canaltay, 19 Mayıs’ın, büyük Türkiye fikrinin doğduğu, Türkiye’yi ileri medeniyetler seviyesine taşıyan sürecin ilk adımı olduğunu belirtti.

Bu özel günün gençliğe armağan olmasının da, aslında 19 Mayıs’ın simgesel olarak ne kadar önemli olduğunun kanıtı olduğunu söyleyen Bakan Canaltay, “Bizler, KKTC vatandaşları da hep o ana fikre uygun yaşadık, Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda gençler olduk, gençler yetiştirdik” dedi.

“Gönül arzu ederdi ki, gençlerimiz en güzel kıyafetleri ile en güzel gösterilerini yapsınlar, 19 Mayıs, bayram gibi kutlansın” diyen Bakan Canaltay, pandemiden dolayı pek çok şey gibi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının da kısıtlı yapılacağını belirtti.

“Ama biz biliyoruz ki, bu ülkenin gençleri 19 Mayıs’ın önemini biliyor, buna uygun davranıyor, o hedefte gençler olarak yetişiyor” diyen Canaltay, Anavatan Türkiye’yle beraber, geleceği tasarlarken, gençlerin de en iyi şekilde yetişmesi için mücadelelerinin süreceğini söyledi.

Canaltay, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kutlu olsun” diyerek mesajını sonlandırdı.


Son Güncelleme: 19.05.2021 11:26
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