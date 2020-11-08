Bakan Berat Albayrak istifa mı etti?

Ekonomin başındaki isim Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Albayrak yayınlamış olduğu duyuruda, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü Bakanlık görevine sağlık sorunları sebebiyle devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Albayrak, bundan sonraki süreçte zamanını ailesine,eşine ve çocuklarına ayıracağını sözlerine ekledi.