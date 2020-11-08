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Bakan Berat Albayrak istifa mı etti?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla 'sağlık sorunları sebebiyle' istifa ettiğini duyurdu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

08 Kasım 2020 Pazar 20:11
Bakan Berat Albayrak istifa mı etti?
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Ekonomin başındaki isim Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu.Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşım ile ilgili olarak resmi bir açıklama yapılmadı.

Bakan Albayrak yayınlamış olduğu duyuruda, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü Bakanlık görevine sağlık sorunları sebebiyle devam etmeyeceğini açıkladı. Bakan Albayrak, bundan sonraki süreçte zamanını ailesine,eşine ve çocuklarına ayıracağını sözlerine ekledi.


 

 



Son Güncelleme: 08.11.2020 20:11
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