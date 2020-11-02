Bakan Albayrak: Ekonomik dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyoruz

Türkiye küresel çapta yaşanan koronavirüs salgın hastalığının etkilerini ekonomik alanda da atlatmaya devam ediyor. Hastalık ile mücadelede 8.ayı geride bırakan ülkemizde ekonomik pozitif anlamda ilerlemeye ve toparlanmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanısosyal medyada yapmış olduğu paylaşımda üretim ve istihdamın arttığını, ihracat hedeflerinde ise emin adımlar ile ilerlendiğini söyledi. Albayrak, V tipi toparlanmanın devam ettiğini, istihdamın artığını ve ihracaatın büyüdüğünü vurguladı. Otomotiv satışlarında ise yerli araçların payının yüzde 50'yi aştığını vurguladı.