Bakan Albayrak duyurdu İŞKUR Türkiye genelinde 73.440 personel alımı için iş ilanı açtı!

İŞKUR üzerinden açılan iş ilanları sayılarında ki artışlar vatandaşları memnun ederken İŞKUR’un bu kadar fazla iş ilanı açmasının nedeni belli oldu. Maliye ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalar ile 81 ilde 73 bin 440 personelin alınacağı belirtildi.

Başvuru ekranları İŞKUR’da açıldı

81 ilde yapılacak olan 73.440 personelin iş ilanı İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden aktif edildi. En az ilkokul mezunlarının başvuru yapabileceği başvuru ekranları kısa sürede binlerce başvuru aldı.

‘İstihdamı arttıracağız’

Pandemi sürecinin iyi yönetilmesi sonrasında normalleşme süreci ile istihdamı daha da arttıracaklarını dile getiren Bakan Albayrak alınacak personel kadrolarını da duyurduktan kısa bir süre sonra İŞKUR üzerinden ilanlar aktif hale getirildi.

İŞKUR’da 73.440 aktif iş ilanı

İŞKUR tarafından aktif edilen iş ilanları sonrasında Türkiye genelinde 73.440 personel alınması için iş ilanları açıldı.

Alım yapılacak kadrolar

Meslek Açık İş Sayısı

Beden İşçisi (Genel) 15313

Temizlik Görevlisi 1818

Satış Danışmanı / Uzmanı 1740

Makineci (Dikiş) 1537

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1375

Ön Muhasebeci 1259

Konfeksiyon İşçisi 1025

Şoför-Yük Taşıma 1005

Paketleme işçisi 880

Garson (Servis Elemanı) 861

Kasiyer 771

Depo İşçisi (Elleçleme) 758

Dokuma Konfeksiyon Makineci 735

Forklift Operatörü 677

Bisküvi İmalat İşçisi 661

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 622

Ambar/Depo Görevlisi 617

Tır-Çekici Şoförü 590

CNC Tona Tezgahı Operatörü 567

Motosikletli Kurye 548

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 535

Elektrikçi (Genel) 517

Metal Mamuller Montaj İşçisi 512

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 509

Turizm Ve Otelcilik Elemanı 480

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 441

Aşçı 428

Büro Memuru (Genel) 427

Kalite Kontrolcü 420

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 419

Kurye 345

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 340

Mermer İşçisi 320

Pazarlamacı 317

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 316

Çağrı Merkezi Elemanı 310

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 310

Muhasebeci 309

Güvenlik Görevlisi 305

Reyon Görevlisi 301

Mobilya Montajcısı 298

Beden İşçisi (Temizlik) 294

Bulaşıkçı (Stevard) 294

Sevkiyat Görevlisi 290

Kamyon Şoförü 289

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 286

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 285

Mekanik Bakım Onarımcısı 284

Depo Sevkiyat Sorumlusu 282

Sekreter 274

Proses İşçisi 259

Aşçı Yardımcısı 254

Muhasebe Meslek Elemanı 250

Elektrik Teknisyeni 237

Mobilya Döşeme İşçisi 228

Makine Mühendisi 227

Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 213

Mobilyacı 206

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 200

Düz Dikiş Makineci 199

Ayakkabı İmalatçısı 197

Tonacı (Tona Tezgahı Operatörü) 194

Ahşap Mobilya İmalatçısı 193

Hemşire 186

CNC Freze Tezgahı Operatörü 183

Kalite Kontrolcü-Tekstil 178

Ambalajcı (El İle) 172

Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 172

Satış Temsilcisi / Plasiyer 170

Ahşap Mobilya İmalat Ustası 166

Makine Bakımcı 166

Elektrik Teknikeri 164

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 161

Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 160

Elektrik malzemesi montaj işçisi 157

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 155

Tonacı (Tona Tezgahı İşçisi) 155

Ütücü 152

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 151

Otomotiv Kaporta Ustası 150

Makine Montajcısı 148

Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 147

Mutfak Görevlisi 141

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 140

Boyacı-Metal 138

Punta Kaynak Makinesi İşçisi 138

Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 136

Marangoz 135

Plastik Mamuller İmal İşçisi 134

Elektrik-Elektronik Teknisyeni 132

Şoför (Yolcu Taşıma) 132

Teknik Servis Elemanı 132

Büro İşçisi 127

Lojistik Elemanı 127

Makine Montaj İşçisi 127

Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 127

Çaycı 126

NC/CNC Tezgah Operatörü 125

Pres Ustası 124

Müşteri Temsilcisi 123

Terzi 123

Plastik Mamuller Montaj İşçisi 122

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 121

Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 121

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 119

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 116

Kalite Kontrol Sorumlusu 114

Makine Teknikeri 114

Balık Temizleme İşçisi 113

Üniversal Tona Tezgahı Operatörü 112

Beden İşçisi (İnşaat) 108

Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 108

Gıda Mühendisi 107

Kasap 105

Kümes Bakım İşçisi 105

Medikal Maske İmal İşçisi 102

Zabıt Katibi 100

Grafiker 99

Başvurmak için aranan şartlar nelerdir?

İŞKUR sistemi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapabilmek için,

T.C. vatandaşı olmak

İŞKUR’a kayıtlı olmak.

Başvuru yapılacak meslek kolunda çalışmaya engel sağlık sorunu olmaması,

Erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması

Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek

Başvurular İŞKUR sistemine üye girişi yapılarak gerçekleştirilmektedir. İŞKUR resmi intenet sitesi adresi ise, https://esube.iskur.gov.tr/ dir.