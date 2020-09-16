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Bakan Albayrak duyurdu İŞKUR Türkiye genelinde 73.440 personel alımı için iş ilanı açtı!

Geçtiğimiz günlerde Bakan Albayrak tarafından açıklanan ve ülke genelinde İŞKUR üzerinden 73.440 personel alınacağı dair açıklamalar sonrasında iş ilanları yayınlandı. Alınacak personellerin kadroları da açıklanırken İŞKUR sistemine dakikalar içerisinde binlerce kişi giriş yaptı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 14:06
Bakan Albayrak duyurdu İŞKUR Türkiye genelinde 73.440 personel alımı için iş ilanı açtı!
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İŞKUR üzerinden açılan iş ilanları sayılarında ki artışlar vatandaşları memnun ederken İŞKUR’un bu kadar fazla iş ilanı açmasının nedeni belli oldu. Maliye ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalar ile 81 ilde 73 bin 440 personelin alınacağı belirtildi.

Başvuru ekranları İŞKUR’da açıldı

81 ilde yapılacak olan 73.440 personelin iş ilanı İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden aktif edildi. En az ilkokul mezunlarının başvuru yapabileceği başvuru ekranları kısa sürede binlerce başvuru aldı.

‘İstihdamı arttıracağız’

Pandemi sürecinin iyi yönetilmesi sonrasında normalleşme süreci ile istihdamı daha da arttıracaklarını dile getiren Bakan Albayrak alınacak personel kadrolarını da duyurduktan kısa bir süre sonra İŞKUR üzerinden ilanlar aktif hale getirildi.

İŞKUR’da 73.440 aktif iş ilanı


İŞKUR tarafından aktif edilen iş ilanları sonrasında Türkiye genelinde 73.440 personel alınması için iş ilanları açıldı.

Alım yapılacak kadrolar

Meslek    Açık İş Sayısı

  • Beden İşçisi (Genel)    15313
  • Temizlik Görevlisi    1818
  • Satış Danışmanı / Uzmanı    1740
  • Makineci (Dikiş)    1537
  • Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı    1375
  • Ön Muhasebeci    1259
  • Konfeksiyon İşçisi    1025
  • Şoför-Yük Taşıma    1005
  • Paketleme işçisi    880
  • Garson (Servis Elemanı)    861
  • Kasiyer    771
  • Depo İşçisi (Elleçleme)    758
  • Dokuma Konfeksiyon Makineci    735
  • Forklift Operatörü    677
  • Bisküvi İmalat İşçisi    661
  • Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi    622
  • Ambar/Depo Görevlisi    617
  • Tır-Çekici Şoförü    590
  • CNC Tona Tezgahı Operatörü    567
  • Motosikletli Kurye    548
  • Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı    535
  • Elektrikçi (Genel)    517
  • Metal Mamuller Montaj İşçisi    512
  • Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)    509
  • Turizm Ve Otelcilik Elemanı    480
  • Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)    441
  • Aşçı    428
  • Büro Memuru (Genel)    427
  • Kalite Kontrolcü    420
  • Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)    419
  • Kurye    345
  • Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)    340
  • Mermer İşçisi    320
  • Pazarlamacı    317
  • Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)    316
  • Çağrı Merkezi Elemanı    310
  • Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)    310
  • Muhasebeci    309
  • Güvenlik Görevlisi    305
  • Reyon Görevlisi    301
  • Mobilya Montajcısı    298
  • Beden İşçisi (Temizlik)    294
  • Bulaşıkçı (Stevard)    294
  • Sevkiyat Görevlisi    290
  • Kamyon Şoförü    289
  • Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)    286
  • İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)    285
  • Mekanik Bakım Onarımcısı    284
  • Depo Sevkiyat Sorumlusu    282
  • Sekreter    274
  • Proses İşçisi    259
  • Aşçı Yardımcısı    254
  • Muhasebe Meslek Elemanı    250
  • Elektrik Teknisyeni    237
  • Mobilya Döşeme İşçisi    228
  • Makine Mühendisi    227
  • Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü    213
  • Mobilyacı    206
  • Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)    200
  • Düz Dikiş Makineci    199
  • Ayakkabı İmalatçısı    197
  • Tonacı (Tona Tezgahı Operatörü)    194
  • Ahşap Mobilya İmalatçısı    193
  • Hemşire    186
  • CNC Freze Tezgahı Operatörü    183
  • Kalite Kontrolcü-Tekstil    178
  • Ambalajcı (El İle)    172
  • Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü    172
  • Satış Temsilcisi / Plasiyer    170
  • Ahşap Mobilya İmalat Ustası    166
  • Makine Bakımcı    166
  • Elektrik Teknikeri    164
  • Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)    161
  • Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı    160
  • Elektrik malzemesi montaj işçisi    157
  • Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı    155
  • Tonacı (Tona Tezgahı İşçisi)    155
  • Ütücü    152
  • Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)    151
  • Otomotiv Kaporta Ustası    150
  • Makine Montajcısı    148
  • Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı    147
  • Mutfak Görevlisi    141
  • Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )    140
  • Boyacı-Metal    138
  • Punta Kaynak Makinesi İşçisi    138
  • Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı    136
  • Marangoz    135
  • Plastik Mamuller İmal İşçisi    134
  • Elektrik-Elektronik Teknisyeni    132
  • Şoför (Yolcu Taşıma)    132
  • Teknik Servis Elemanı    132
  • Büro İşçisi    127
  • Lojistik Elemanı    127
  • Makine Montaj İşçisi    127
  • Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü    127
  • Çaycı    126
  • NC/CNC Tezgah Operatörü    125
  • Pres Ustası    124
  • Müşteri Temsilcisi    123
  • Terzi    123
  • Plastik Mamuller Montaj İşçisi    122
  • CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü    121
  • Ortacı/Ayakçı (Tekstil)    121
  • Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı    119
  • Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı    116
  • Kalite Kontrol Sorumlusu    114
  • Makine Teknikeri    114
  • Balık Temizleme İşçisi    113
  • Üniversal Tona Tezgahı Operatörü    112
  • Beden İşçisi (İnşaat)    108
  • Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri    108
  • Gıda Mühendisi    107
  • Kasap    105
  • Kümes Bakım İşçisi    105
  • Medikal Maske İmal İşçisi    102
  • Zabıt Katibi    100
  • Grafiker    99

Başvurmak için aranan şartlar nelerdir?

İŞKUR sistemi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapabilmek için,

  • T.C. vatandaşı olmak
  • İŞKUR’a kayıtlı olmak.
  • Başvuru yapılacak meslek kolunda çalışmaya engel sağlık sorunu olmaması,
  • Erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması
  • Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek

Başvurular İŞKUR sistemine üye girişi yapılarak gerçekleştirilmektedir. İŞKUR resmi intenet sitesi adresi ise, https://esube.iskur.gov.tr/ dir.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 14:06
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Anahtar Kelimeler:
IşkurIş Ilanı73.440 Personel Alımı
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