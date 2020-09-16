Bakan Albayrak duyurdu İŞKUR Türkiye genelinde 73.440 personel alımı için iş ilanı açtı!

İŞKUR üzerinden açılan iş ilanları sayılarında ki artışlar vatandaşları memnun ederken İŞKUR’un bu kadar fazla iş ilanı açmasının nedeni belli oldu. Maliye ve Ekonomi Bakanı Berat Albayrak tarafından yapılan açıklamalar ile 81 ilde 73 bin 440 personelin alınacağı belirtildi.
Başvuru ekranları İŞKUR’da açıldı
81 ilde yapılacak olan 73.440 personelin iş ilanı İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden aktif edildi. En az ilkokul mezunlarının başvuru yapabileceği başvuru ekranları kısa sürede binlerce başvuru aldı.
‘İstihdamı arttıracağız’
Pandemi sürecinin iyi yönetilmesi sonrasında normalleşme süreci ile istihdamı daha da arttıracaklarını dile getiren Bakan Albayrak alınacak personel kadrolarını da duyurduktan kısa bir süre sonra İŞKUR üzerinden ilanlar aktif hale getirildi.
İŞKUR’da 73.440 aktif iş ilanı
İŞKUR tarafından aktif edilen iş ilanları sonrasında Türkiye genelinde 73.440 personel alınması için iş ilanları açıldı.
Alım yapılacak kadrolar
Meslek Açık İş Sayısı
- Beden İşçisi (Genel) 15313
- Temizlik Görevlisi 1818
- Satış Danışmanı / Uzmanı 1740
- Makineci (Dikiş) 1537
- Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 1375
- Ön Muhasebeci 1259
- Konfeksiyon İşçisi 1025
- Şoför-Yük Taşıma 1005
- Paketleme işçisi 880
- Garson (Servis Elemanı) 861
- Kasiyer 771
- Depo İşçisi (Elleçleme) 758
- Dokuma Konfeksiyon Makineci 735
- Forklift Operatörü 677
- Bisküvi İmalat İşçisi 661
- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 622
- Ambar/Depo Görevlisi 617
- Tır-Çekici Şoförü 590
- CNC Tona Tezgahı Operatörü 567
- Motosikletli Kurye 548
- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 535
- Elektrikçi (Genel) 517
- Metal Mamuller Montaj İşçisi 512
- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 509
- Turizm Ve Otelcilik Elemanı 480
- Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 441
- Aşçı 428
- Büro Memuru (Genel) 427
- Kalite Kontrolcü 420
- Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 419
- Kurye 345
- Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 340
- Mermer İşçisi 320
- Pazarlamacı 317
- Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 316
- Çağrı Merkezi Elemanı 310
- Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 310
- Muhasebeci 309
- Güvenlik Görevlisi 305
- Reyon Görevlisi 301
- Mobilya Montajcısı 298
- Beden İşçisi (Temizlik) 294
- Bulaşıkçı (Stevard) 294
- Sevkiyat Görevlisi 290
- Kamyon Şoförü 289
- Pres Tezgahı Operatörü (Kesim) 286
- İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 285
- Mekanik Bakım Onarımcısı 284
- Depo Sevkiyat Sorumlusu 282
- Sekreter 274
- Proses İşçisi 259
- Aşçı Yardımcısı 254
- Muhasebe Meslek Elemanı 250
- Elektrik Teknisyeni 237
- Mobilya Döşeme İşçisi 228
- Makine Mühendisi 227
- Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü 213
- Mobilyacı 206
- Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) 200
- Düz Dikiş Makineci 199
- Ayakkabı İmalatçısı 197
- Tonacı (Tona Tezgahı Operatörü) 194
- Ahşap Mobilya İmalatçısı 193
- Hemşire 186
- CNC Freze Tezgahı Operatörü 183
- Kalite Kontrolcü-Tekstil 178
- Ambalajcı (El İle) 172
- Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 172
- Satış Temsilcisi / Plasiyer 170
- Ahşap Mobilya İmalat Ustası 166
- Makine Bakımcı 166
- Elektrik Teknikeri 164
- Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 161
- Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 160
- Elektrik malzemesi montaj işçisi 157
- Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 155
- Tonacı (Tona Tezgahı İşçisi) 155
- Ütücü 152
- Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı) 151
- Otomotiv Kaporta Ustası 150
- Makine Montajcısı 148
- Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 147
- Mutfak Görevlisi 141
- Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 140
- Boyacı-Metal 138
- Punta Kaynak Makinesi İşçisi 138
- Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı 136
- Marangoz 135
- Plastik Mamuller İmal İşçisi 134
- Elektrik-Elektronik Teknisyeni 132
- Şoför (Yolcu Taşıma) 132
- Teknik Servis Elemanı 132
- Büro İşçisi 127
- Lojistik Elemanı 127
- Makine Montaj İşçisi 127
- Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü 127
- Çaycı 126
- NC/CNC Tezgah Operatörü 125
- Pres Ustası 124
- Müşteri Temsilcisi 123
- Terzi 123
- Plastik Mamuller Montaj İşçisi 122
- CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü 121
- Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 121
- Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı 119
- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 116
- Kalite Kontrol Sorumlusu 114
- Makine Teknikeri 114
- Balık Temizleme İşçisi 113
- Üniversal Tona Tezgahı Operatörü 112
- Beden İşçisi (İnşaat) 108
- Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri 108
- Gıda Mühendisi 107
- Kasap 105
- Kümes Bakım İşçisi 105
- Medikal Maske İmal İşçisi 102
- Zabıt Katibi 100
- Grafiker 99
Başvurmak için aranan şartlar nelerdir?
İŞKUR sistemi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına başvuru yapabilmek için,
- T.C. vatandaşı olmak
- İŞKUR’a kayıtlı olmak.
- Başvuru yapılacak meslek kolunda çalışmaya engel sağlık sorunu olmaması,
- Erkek adaylar için askerliğin yapılmış olması
- Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
Başvurular İŞKUR sistemine üye girişi yapılarak gerçekleştirilmektedir. İŞKUR resmi intenet sitesi adresi ise, https://esube.iskur.gov.tr/ dir.